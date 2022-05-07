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Подоляк повідомив, за яких умов продовжаться переговори з Росією

7 травня 2022, 22:40

Вести переговори з Росією можна в рамках гуманітарної складової.

Подоляк
Подоляк / УНІАН

Радник керівника Офісу президента пояснив, що у переговорах з Росією дві складові.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо НВ, є гуманітарна складова переговорів з Росією і політична. І вести переговори в рамках гуманітарної складової (обмін полоненими, гуманітарні коридори) обов'язково.

"Вести переговори з Росією можна в рамках гуманітарної складової, тобто обмін полоненими, гуманітарні коридори, якими займається пані Верещук, і так далі. Тобто такі (переговори - ред.) обов'язково вести. Ми повинні своїх людей або забирати, або завозити щось, в тому числі медикаменти, тощо", - повідомив він.

В даний час, за словами Подоляка, переговори стоять на паузі.

"Що стосується політичної складової переговорів, я ще раз підкреслюю, що президент директивно нам запропонує: або ми продовжуємо якісь переговори вести або ми не продовжуємо. Сьогодні переговори стоять на паузі, президент неодноразово вже про це говорив", - резюмував радник керівника ОП.

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, яке опинилося в російській блокаді.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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