Під завалами ще є люди: в Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих від удару РФ

Внаслідок удару РФ була частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального корпусу. Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.

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Наслідки удару РФ по Полтаві/ колаж: Главред, фото: ДСНС України у Полтавській області

Кількість загиблих внаслідок удару країни-агресорки Росії по Інституту зв’язку в Полтаві зросла до 55.

Також зросла кількість постраждалих – до 328 людей. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, опублікувавши фото наслідків російської атаки по навчальному закладу.

"Полтава. До 55 зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу міста. 328 людей постраждали", – йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас у відомстві зазначили, що під завалами ще можуть перебувати люди.

"Частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – повідомили в МВС.

У ДСНС України в Полтавській області зазначили, що наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

Удар РФ по Полтаві 3 вересня – що відомо

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Унаслідок удару загинуло 55 людей і понад 200 отримали поранення. Згодом стало відомо, що часовий проміжок між тривогою та прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Відбулося часткове руйнування однієї з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Пізніше Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Полтаві. Він заначив, що поранень зазнала 271 людина. Президент наголосив, що рятувальники та медики роблять все можливе для того, щоб врятувати якнайбільше життів.

Нагадаємо, в Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві. Військове керівництво держави посилить заходи із забезпечення безпеки особового складу на об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по інституту у Полтаві був прорахованим – ракета летіла всього 3 хвилини. У людей просто не вистачило часу сховатися, наголосив президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на удар Росії по Полтаві, де загинули понад півсотні людей. Байден засудив атаку по Полтаві і назвав її жахливою. Але у США заявили, що після цього не змінили свою політику щодо ударів американською зброєю вглиб РФ.

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