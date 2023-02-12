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"Доведеться звикати": Ігнат розповів про підлу тактику РФ, яка тероризує Україну "шахедами"

12 лютого 2023, 23:08
Росіяни змінили час запуску дронів – тепер вони застосовують атаки безпілотниками не лише у нічний час, а й увечері.
'Доведеться звикати': Ігнат розповів про підлу тактику РФ, яка тероризує Україну 'шахедами'
Росіяни останнім часом часто атакують Україну дронами / ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Останнім часом російські окупаційні війська почали все частіше використовувати іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні. Метою таких дій загарбників є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, необхідно звикати до частих російських атак, під час яких працюватиме наша ППО.

Він підкреслив, що росіяни змінили час запуску дронів – тепер вони застосовують атаки безпілотниками не лише у нічний час, а й увечері. При цьому місце запуску залишилося тим самим – східне узбережжя Азовського моря.

"Таким чином, вони невеликими групами ввечері почали атакувати. Досліджують роботу нашої ППО, і дрони-розвідники можуть з'являтися, щоб оглянути наслідки ударів. Не можна назвати це підготовкою до нового обстрілу. Вони просто вже четвертий день запускають, якщо сьогодні теж підтвердиться, що це Shahed", - пояснив Ігнат.

Росія атакує Україну дронами-камікадзе

Нещодавно стало відомо, що 12 лютого, російські окупанти запустили дрони по Україні. Безпілотники летіли в напрямку Дніпра, де згодом пролунали вибухи.

Ввечері 11 лютого країна-агресорка Росія також атакувала Україну дронами-камікадзе. Найбільша загроза ударів "шахедами" зберігається на сході та півдні нашої держави. Так, через дрони повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській області.

До цього, 10 лютого країна-агресорка РФ також атакувала Україну дронами-камікадзе. Російські окупанти запустили по території України безпілотні літальні апарати. Вони були зафіксовані в Дніпропетровській і Миколаївській областях.

До слова, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські загарбники почали використовувати у війні проти України небезпечні морські надводні безпілотники. Вони можуть використовуватися не лише для розвідки, а й у якості дронів-камікадзе, що становить серйозну загрозу для кораблів, мостів та інших об’єктів.

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війна в Україні війна Росії та України Юрій Ігнат
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