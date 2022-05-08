"Победобєсіє" у Маріуполі: окупанти перенесли парад

Рашисти перенесли парад у Маріуполі / Фото Reuters

Російські війська перенесли військовий парад у Маріуполі, але точна дата поки що залишається невідомою, заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

"У місті кажуть, що окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це надійшло після візиту заступника голови уряду РФ. Офіційну причину не повідомляють", - розповів Андрющенко.

За його інформацією, загарбники обіцяють святкові заходи, в тому числі "відкриття Алеї пам'яті загиблим борцям з фашизмом в Україні" в районі Приморського парку.

"Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "побєдобєсіє" в Маріуполі", - резюмував радник мера Маріуполя.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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