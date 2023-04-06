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"Олігархи Путіна - навіть не держателі общака": журналіст оцінив вплив оточення диктатора

6 квітня 2023, 13:20
Глава Кремля Володимир Путін вважає, що все вкрадене в країні-агресорці Росії належить особисто йому, зазначив журналіст Михайло Ганницький.
Путін, Ротенберг
Олігархи Путіна не мають право на власну думку в політиці Росії - Ганницький / Колаж скріншот YouTube

Оточення директора держави-окупанта Росії Володимира Путіна не впливає на політику в країні. Путінські олігархи виконують доручення глави Кремля і лише управляють активами. Їх не можна назвати навіть власниками общака. Про це заявив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в оточення Путіна немає жодного права на ухвалення самостійних рішень. Вони виконують доручення глави РФ і не можуть висловлювати свою думку.

"Оточення Путіна завдяки його тривалому царюванню накопичило значні капітали. Свого часу за рахунок цих грошей вони жили розкішно, ні в чому собі не відмовляли і задовольняли будь-які примхи. Але потім в супермаркеті доїхали до каси, і прийшов час платити за рахунками.

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Вважаю, у таких людей немає права на власну думку і самостійне ухвалення рішень. Якщо Путін, цар, каже їм, що треба поділитися, допомогти країні фінансово, організувати ПВК або вбивство, все буде виконано", - зазначив Ганницький.

За його словами, олігархи Путіна є фактично його клерками і лише управляють активами. Сам Путін вважає, що все формально вкрадене в Росії належить тільки йому.

"В принципі, олігархи Путіна - це його клерки, які управляють не належними їм активами. Так виглядають олігархи в парадигмі Путіна і путінської Росії. Інші олігархи, серед яких, наприклад, Потанін і зять Єльцина Дерипаска – інша історія, з сімейними історичними домовленостями і поняттями.

Однак саме ті олігархи, які досягли багатства космічного масштабу при Путіні, не є на 100% розпорядниками цих грошей. У розумінні Путіна вони лише керують його активами. Путін вважає, що все належить йому, особливо те, що вже формально вкрадено у Росії",- пояснив журналіст.

Також він додав, що особи, які знаходяться в олігархічному оточенні Путіна, лише носять з общака і роздають.

"Ротенберги, Ковальчуки та інші – це навіть не власники общака. Напевно, держателем общака можна назвати тільки Путіна. Вони - ті, що носять з общака і роздають", - підкреслив Михайло Ганницький.

Дивіться інтерв'ю Михайла Ганницького Главреду

Нагадаємо, журналіст Михайло Ганницький заявив, що зміни в пропаганді Росії сигналізують лише про політичну боротьбу в Кремлі. На його думку, павуки борються в банку за довіру населення і прихильність Путіна.

Крім того, як вважає Ганницький, Путін не зможе піти з влади за сценарієм Єльцина. У директора РФ немає наступника, він нікому не довіряє. Якщо Путін вирішить піти з влади, його розірвуть.

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