Окупанти в паніці: Крим 'атакують безпілотники', працює ППО

Місцеві пропагандистські канали також пишуть про "атаку дронів з моря".

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Атака на Крим / скріншот, соцмережі

Сьогодні, 1 травня, в Криму окупанти нібито збили БПЛА на заході окупованого півострова.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов написав у Telegram, що безпілотник нібито збили сили ППО, і попросив "зберігати спокій".

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу ППО в Заозерному (близько 10 км до Євпаторії) і публікували фото з характерними слідами в небі.

відео дня

Фейковий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв також написав у Telegram, що окупанти нібито "відбивають атаку ворожих безпілотників на зовнішньому рейді і нібито" збили один".

Місцеві пропагандистські канали також пишуть про "атаку дронів з моря".

Бавовна у Криму / скриншот

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі. За його словами, в результаті "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їх загальна ємність-близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Як зазначила речник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, масштабна пожежа на нафтобазі в Севастополі в тимчасово окупованому Криму сталась в результати одного з елементів підготовки ЗСУ до активних дій та наступу. За її словами, вибух на нафтобазі в Севастополі змусить російських окупантів переорієнтуватися і розосередитися в пошуках більш безпечного місця.

Дивіться відео про те, чому в Криму сталися масові вибухи.

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