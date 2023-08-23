Офіцер розповів, чи розумно борються з ЗСУ російські окупанти

За словами заступника командира батальйону "Арей" Сергій Жеребило, у російських окупантів не вистачає духу, мотивації і розуміння для боїв.

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Сергій Жеребило оцінив бої ЗСУ з російською армією / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Російське командування в цілому (за винятком окремих військових частин) використовує свої окупаційні війська в боях з ЗСУ малораціонально. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило.

"Росіяни і розум – це взагалі несумісні речі, з точки зору військової справи. У нас з ними дуже різні підходи. Повторюся, для росіян людське життя взагалі нічого не коштує. Вони просто кидають людей зі стрілецькою зброєю на свідомо невигідні позиції. У росіян майже немає комунікації, відчутні проблеми зі зв'язком. У цьому сенсі у них все на рівні кінця Афганської війни. До речі, в Ненудному ми бачили, як росіяни тягали "тапіки", які використовувалися ще за часів Другої світової війни – нагадаю, це провідні телефони, той самий зв'язок зі Смольним", – сказав він.

За словами Жеребила, у російських окупантів не вистачає духу, мотивації і розуміння для боїв.

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"Потім ми зіткнулися і вели контактні бої з російськими десантниками, тими резервами, які підтягнув противник, а ось це досить досвідчені військові. У них помітно хороше злагодження. Але все-таки духу, мотивації і розуміння, за що вони тут воюють і навіщо, їм дуже не вистачає. Коли на фронті все добре, росіянам легко бути героями і відправляти додому, кудись в Уссурійський край, фоточки з медальками, розповідати, як вони тут героїчно воюють, пересилати грошики. А якщо запахне смаженим, то тут вже їм не до фоточок і героїзму, адже якщо боєць без мотивації і впевненості в тому, що він це робить заради своєї батьківщини і свого майбутнього, це зовсім інша справа", – сказав він.

Контрнаступ ВСУ

ЗСУ йдуть вперед, незважаючи на запеклі бої, заявили в розвідці Міноборони Великобританії. Згідно з даними аналітиків, війська продовжили просування на Бердянському напрямку, а російські окупанти безуспішно атакували на Куп'янському напрямку в Харківській області.

В Інституті вивчення війни вважають, що у ЗСУ є безліч способів перерізати сухопутний коридор РФ. Як вважають аналітики, звільнення Мелітополя - тільки один із способів.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ЗСУ йтимуть до Криму довше, ніж здається. За його словами, Динаміка бойових дій вказує на те, що наступ не буде стрімким.

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