Обіцяні США і Німеччиною ЗРК "Patriot" не врятують Україну від російських ракет - експерт

Валерій Романенко впевнений, що нам потрібно набагато більше цих комплексів

ЗРК Patriot, Валерій Коваленко / Вікіпедія, скріншот

Україні недостатньо двох систем ППО "Patriot", які США та Німеччини пообіцяли передати нашій країні, вважає авіаційний експерт, науковий співробітник музею НАУ Валерій Романенко.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що зараз ми не можемо вражати три типи ракет – Х-47м "Кинджал", Х-22 і С-300.

"Тобто аеробалістичні і ракети протиповітряної оборони, тому що через їх велику швидкість комплекси просто не встигають їх вражати. Нам обіцяно два "патріоти", по одному від США і Німеччини. Мінімум один SAMP-t, який є європейським аналогом цієї системи, і кілька NASAMS, які за умови вдалого розміщення теж здатні вражати ракети Х-22 і С-300, але не "Кинджал", - пояснив експерт.

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Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).

Також він підкреслив, що нам потрібно набагато більше цих комплексів, але якщо зараз рівень знищення крилатих ракет досягає 70%, а в деяких випадках 80%, то тоді він може зрости до 90%, і з нуля до 20-30% – кількість збитих "Кинджалів", Х-22 і С-300.

"Радикально з цими двома комплексами нічого не зміниться – в основному, Х-22 і "Кинджали" як влучали, так і будуть. Тобто вони будуть проривати ППО, але кількість таких проривів буде меншою. Тому що в США, наприклад, таких комплексів близько 200, в Нідерландах з їх маленькою територією близько восьми таких комплексів. Два комплекси і дві додаткові пускові установки якісно картинку не змінять. Але шанси будуть, і якісь райони ми зможемо прикрити",-підсумував експерт.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot. Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою при перекладі його заяви.

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