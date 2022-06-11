Не має геостратегічного значення: Загороднюк пояснив, чому захоплення Донбасу нічого не дасть РФ

Усі головні плани Росії в Україні уже провалилися, армія РФ програла найважливіші для Кремля битви.
Росія уже програла в Україні усі найголовніші битви і провалила найголовніші цілі. Так, армії РФ не вдалося взяти Київ, Харків і не вдається захопити увесь Південь нашої держави.
У той же час захоплення усієї території Донецької та Луганської областей, заради чого РФ зараз концентрує багато сил, для країни-агресорки не має геостратегічного значення. Про це сказав колишній міністр оборони України і голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо НВ.
"Будь-яка війна – це досягнення політичних цілей. У захопленні додаткових територій Луганської і Донецької областей жодної політичної цілі немає. Жодного пояснення, чому їм потрібні ці території, немає", – наголошує Загороднюк.
За його словами, було зрозуміло, чому російські окупанти так рвалися на Київ, і зрозуміло, чому намагаються захопити весь Південь, адже узбережжя має для них стратегічне значення.
"Жодного значення їм збільшити територію в Донецькій та Луганській області немає, там немає жодної потужної інфраструктури… Просто геостратегічного значення жодного додаткові ці регіони не мають", – водночас зазначає ексочільник Міноборони України.
При цьому для Росії також нічого не значить "звільнення" так званих "Л/ДНР", каже Загороднюк.
Тому єдина причина, чому вони ще й далі воюють – "хоч чогось досягти, аби хоч щось показати".
Загороднюк також зазначив, що армія РФ уже близька до катастрофи. І на це вказує в першу чергу той факт, що вони не можуть добитися якогось швидкого і переконливого результату навіть при тому, що сконцентрували на потрібних для них напрямках усі зусилля і можливості.
Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі. Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили базу вагнерівців, яка була розташована в Кадіївці (Стаханов) на окупованій частині Луганської області. З усіх вагнерівців, які були на базі, вижив лише один.
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