Не має геостратегічного значення: Загороднюк пояснив, чому захоплення Донбасу нічого не дасть РФ

Загороднюк пояснив, чому захоплення Донбасу нічого не дасть РФ/ Reuters

Росія уже програла в Україні усі найголовніші битви і провалила найголовніші цілі. Так, армії РФ не вдалося взяти Київ, Харків і не вдається захопити увесь Південь нашої держави.

У той же час захоплення усієї території Донецької та Луганської областей, заради чого РФ зараз концентрує багато сил, для країни-агресорки не має геостратегічного значення. Про це сказав колишній міністр оборони України і голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо НВ.

"Будь-яка війна – це досягнення політичних цілей. У захопленні додаткових територій Луганської і Донецької областей жодної політичної цілі немає. Жодного пояснення, чому їм потрібні ці території, немає", – наголошує Загороднюк.

За його словами, було зрозуміло, чому російські окупанти так рвалися на Київ, і зрозуміло, чому намагаються захопити весь Південь, адже узбережжя має для них стратегічне значення.

"Жодного значення їм збільшити територію в Донецькій та Луганській області немає, там немає жодної потужної інфраструктури… Просто геостратегічного значення жодного додаткові ці регіони не мають", – водночас зазначає ексочільник Міноборони України.

При цьому для Росії також нічого не значить "звільнення" так званих "Л/ДНР", каже Загороднюк.

Тому єдина причина, чому вони ще й далі воюють – "хоч чогось досягти, аби хоч щось показати".

Загороднюк також зазначив, що армія РФ уже близька до катастрофи. І на це вказує в першу чергу той факт, що вони не можуть добитися якогось швидкого і переконливого результату навіть при тому, що сконцентрували на потрібних для них напрямках усі зусилля і можливості.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі. Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили базу вагнерівців, яка була розташована в Кадіївці (Стаханов) на окупованій частині Луганської області. З усіх вагнерівців, які були на базі, вижив лише один.

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