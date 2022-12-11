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"Не будемо питати, куди і де бити ворога": Данілов розповів, як Україна відповість на ракетний терор РФ

11 грудня 2022, 07:33
Секретар РНБО також підкреслив, що Україні не потрібні поради, як "не загострювати ситуацію".
Данилов, ВСУ
Данілов розповів, як Україна відповість на ракетний терор РФ / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Україна ні в кого не питатиме дозволу на завдавання ударів по російських окупантах, де б вони не знаходилися.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу НТА заявив, що Україна діятиме у своїх інтересах, у тому числі щодо свого захисту від російської агресії, передає Liga.net.

"Ми будемо здатні на все, тому що про те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо – куди і де нам потрібно бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас, починаючи від кордонів на нашій території, закінчуючи Владивостоком", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що Україні не потрібні поради, як "не загострювати ситуацію".

"Деякі зараз нам радять, що нам робити, щоб щось там не загострювати - так воно у нас загострене не тільки після 24 лютого. Воно загострене вже протягом років. І ми не можемо зрадити тих людей, які поклали свої життя [за Україну], і не можемо не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію", – підкреслив Данілов.

Вибухи на військових аеродромах у РФ

5 грудня російські ЗМІ повідомили, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. Невідомий безпілотник атакував російські бомбардувальники. Повідомлялося про пошкодження двох військових літаків Ту-95. Примітно, з цієї бази злітали військові літаки РФ для нанесення ракетних ударів по Україні.

Того ж дня ударний дрон атакував інший російський військовий аеродром-у Дягілєво.

У Міноборони агресора Росії звинуватили Україну в застосуванні дронів по своїх військових авіабазах. Однак окупанти заперечують виведення з ладу двох бомбардувальників. Згідно із заявою відомства, нібито "пошкоджена лише обшивка" військових літаків.

Москва 5 грудня у другій половині дня завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Українські війська збили понад 60 ракет. Окупанти застосували понад 70 ракет.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олексій Данілов
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