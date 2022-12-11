"Не будемо питати, куди і де бити ворога": Данілов розповів, як Україна відповість на ракетний терор РФ

Секретар РНБО також підкреслив, що Україні не потрібні поради, як "не загострювати ситуацію".

Данілов розповів, як Україна відповість на ракетний терор РФ / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Україна ні в кого не питатиме дозволу на завдавання ударів по російських окупантах, де б вони не знаходилися.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу НТА заявив, що Україна діятиме у своїх інтересах, у тому числі щодо свого захисту від російської агресії, передає Liga.net.

"Ми будемо здатні на все, тому що про те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо – куди і де нам потрібно бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас, починаючи від кордонів на нашій території, закінчуючи Владивостоком", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що Україні не потрібні поради, як "не загострювати ситуацію".

"Деякі зараз нам радять, що нам робити, щоб щось там не загострювати - так воно у нас загострене не тільки після 24 лютого. Воно загострене вже протягом років. І ми не можемо зрадити тих людей, які поклали свої життя [за Україну], і не можемо не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію", – підкреслив Данілов.

Вибухи на військових аеродромах у РФ

5 грудня російські ЗМІ повідомили, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. Невідомий безпілотник атакував російські бомбардувальники. Повідомлялося про пошкодження двох військових літаків Ту-95. Примітно, з цієї бази злітали військові літаки РФ для нанесення ракетних ударів по Україні.

Того ж дня ударний дрон атакував інший російський військовий аеродром-у Дягілєво.

У Міноборони агресора Росії звинуватили Україну в застосуванні дронів по своїх військових авіабазах. Однак окупанти заперечують виведення з ладу двох бомбардувальників. Згідно із заявою відомства, нібито "пошкоджена лише обшивка" військових літаків.

Москва 5 грудня у другій половині дня завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Українські війська збили понад 60 ракет. Окупанти застосували понад 70 ракет.

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