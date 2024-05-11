Штурм РФ на Харківщині: у ЗСУ назвали головну мету прориву росіян

Ворог посилив наступальні дії, наголосив Іван Тимочко.

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Іван Тимочко прокоментував наступ РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook І.Тимо чко

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував наступ російських окупантів у прикордонних районах Харківської області.

Як наголосив він в ефірі телемарафону, спроба наступу РФ на Харківщині спрямована на підтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту.

Український військовий зазначив, що ворог посилив наступальні дії в районі Куп'янська та на Бахмутському напрямку.

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"Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків і провести активну наступальну операцію на будь-якій лінії фронту", - пояснив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ звернув увагу на те, що, коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, діють стандартні військові протоколи, які вимагають, серед іншого, щоб війська, задіяні безпосередньо на полі бою, мали резерви.

"І от коли з'являється додаткова лінія в межах 10-20 км залежно від задуму, звісно, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка вимагає посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу", - додав Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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/ Главред

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