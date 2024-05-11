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Штурм РФ на Харківщині: у ЗСУ назвали головну мету прориву росіян

Олексій Тесля
11 травня 2024, 11:48оновлено 11 травня, 13:19
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Ворог посилив наступальні дії, наголосив Іван Тимочко.
Тимочко
Іван Тимочко прокоментував наступ РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook І.Тимо
чко

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував наступ російських окупантів у прикордонних районах Харківської області.

Як наголосив він в ефірі телемарафону, спроба наступу РФ на Харківщині спрямована на підтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту.

Український військовий зазначив, що ворог посилив наступальні дії в районі Куп'янська та на Бахмутському напрямку.

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"Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків і провести активну наступальну операцію на будь-якій лінії фронту", - пояснив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ звернув увагу на те, що, коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, діють стандартні військові протоколи, які вимагають, серед іншого, щоб війська, задіяні безпосередньо на полі бою, мали резерви.

"І от коли з'являється додаткова лінія в межах 10-20 км залежно від задуму, звісно, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка вимагає посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу", - додав Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували кордон під Харковом. Окупанти просунулися біля Вовчанська під час наземної атаки в Харківській області, вони мають намір просунутися далі, пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

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/ Главред

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