Нацгвардія на Київщині в жорстоких боях захопила серйозні трофеї в окупантів: свіжі фото

Нацгвардія на Київщині в жорстоких боях захопили серйозні трофеї у окупантів / Нацгвардія України

Бійці Національної гвардії під час жорстоких боїв з російськими окупантами в Київській області здобули нові трофеї для українських Збройних сил. Про це повідомляється на офіційній сторінці Нацгвардії в Facebook.

Зокрема, українські бійці захопили машину-тягач легкого бронювання, автомобілі "Урал" і "КамАЗ", а також броньований автомобіль "Торнадо".

Наразі фахівці з ЗСУ не лише відремонтували та реставрували отриманий транспорт, а й обладнали необхідним озброєнням. Тепер трофейна техніка вже використовується в захисті східних кордонів України.

"Спасибі, хлопці, за вашу сміливість, мужність, за ваш професіоналізм, за те, що творите неймовірні речі і даєте прочухана безглуздим оркам", – підкреслили в Нацгвардії.

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Силам оборони України в ході боїв з російськими окупантами вдалося отримати Елітний трофей. Їм вдалося захопити зенітно-ракетний комплекс з бойовою машиною на колісному шасі ЗРК Тор-М2. Тепер ЗРК перебуватиме на балансі військових підрозділів України.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли роздобути системи ППО окупаційних військ РФ. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М1. Військову техніку мають передати українським військам.

У Харківській області були відкопані танки окупантів РФ. Ворожу техніку, яка застрягла в багнюці, хотіли спалити. Однак пізніше вирішили передати її на потреби ЗСУ.

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