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Моральний дух і бойова ефективність окупантів падають - британська розвідка

24 квітня 2022, 11:15

Хоча РФ досягла деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав ворогові значної шкоди.

військові РФ
Низький моральний дух росіян знижує бойову ефективність РФ / Фото УНІАН

Міноборони Великої Британії опублікувало свіже зведення військової розвідки про ситуацію в Україні станом на 24 квітня 2022 року.

Попри те що Росія досягла деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди, йдеться в Twitter відомства.

Також зазначається, що цього тижня Україна відбила численні атаки вздовж лінії зіткнення на Донбасі. У звіті йдеться, що цілком ймовірно, що бойова ефективність Росії знижується через низький моральний дух окупантів і брак часу для відновлення.

"Низький моральний дух росіян та обмежений час для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів, імовірно, знижують бойову ефективність Росії", — зазначили в британській розвідці.

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Як писав Главред, у Генштабі ЗСУ сьогодні повідомили, що російські загарбники продовжують проводити наступальні дії. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили дванадцять атак.

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання і зосередження додаткових підрозділів в Бєлгородській області. Крім того, в 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК Іскандер-М.

На Херсонщині російські окупанти зробили спроби захопити нові населені пункти, але їхні атаки відбили ЗСУ. Наші захисники звільнили 8 населених пунктів і завдали окупантам втрат.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Україна поки що готова вести переговори з Росією про завершення війни. Однак якщо Кремль не захоче вести діалог про відновлення миру, то замість української влади з окупантами "говоритиме" важке озброєння.

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