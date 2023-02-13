Медведчук з'явився на білоруському ТБ і видав нову маячню про Україну

Кум Путіна Віктор Медведчук пофантазував про те, що існує "інша Україна, інший голос, який повинен бути почутий і в Україні, і в світі".

Віктор Медведчук з'явився в ефірі у білоруських пропагандистів / Фото УНІАН

Підозрюваний у державній зраді екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук 12 лютого виступив в ефірі білоруського телеканалу. В інтерв'ю пропагандистам він вибухнув черговими брехливими заявами про те, що в Україні нібито "править неонацизм", а українців "залякали і погрожують репресіями".

Медведчук пофантазував про те, що існує "інша Україна, інший голос, який повинен бути почутий і в Україні, і в світі".

Цей голос, за версією кума Путіна, нібито хоче не просто миру, а "дружніх відносин з Росією".

"Ми хочемо, щоб злочинна влада канула в Лету. І це величезна робота, яку ми почали і яку будемо проводити, щоб поламати те інформаційне поле, яке, як туман, сьогодні овіяло думки, свідомість українців, сповнене антиросійської істерії та побудови антиросії в Україні", — сказав він.

Медведчук також стверджує, що мільйони громадян виїжджають з країни не через повномасштабну війну, а через "політику і злочинну владу Зеленського", в основі якої - "політика неонацизму".

"Сьогодні треба розвіяти міф про те, що цей неонацизм підтримується українцями. Він не підтримується 9-12 мільйонами, які залишили країну. Він не підтримується мільйонами, які знаходяться в Україні, яких, на жаль, загнали під лавку, залякали, погрожують репресіями, кримінальними переслідуваннями, знущаннями та насильством. Але це все потрібно продемонструвати, довести, зробити, щоб неонацизм припинив існування на території України", — додав зрадник.

Зазначимо, заяви Медведчука повністю спростовують соцопитування, проведені в Україні. Так, ставлення українців до жителів Росії та Білорусі продовжує погіршуватися. У серпні негативно до росіян ставився 81% українців, 52% погано ставляться до білорусів. До росіян, які живуть на території України, ставлення переважно нейтральне.

Соцопитування також свідчать про те, що громадяни України підтримують президента Володимира Зеленського. Так, понад половина українців вважає, що політиком 2022 року став саме Зеленський. На другому місці розташувався Головком ЗСУ Валерій Залужний.

Де зараз Медведчук

21 вересня 2022 року Україна та Росія провели обмін полоненими. Києву вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлег та Олег Хоменко. Обмін пройшов у Чернігівській області.

Всього в Україну повернулися понад 100 бійців Азова. На територію РФ вирушили 55 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що у Москву відправили обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука - кума глави Росії Володимира Путіна. Лише за одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 осіб.

Пізніше Медведчука з дружиною помітили в окупованій Ялті в одному з кафе на набережній. До того моменту ніхто не знав, де знаходиться одіозний політик.

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