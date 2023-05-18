Мрія нездійсненна: експерт розповів, чи зможе РФ вдарити по "центрах ухвалення рішень"

Росія не здатна проводити детальну розвідку на території України, тому керуються старими даними, каже Віктор Кевлюк.

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Росії не так просто влаштувати ракетний удар по "центрах ухвалення рішень", - Віктор Кевлюк / Колаж УНІАН, ДСНС

Обстріли країною-агресором Росією так званих центрів прийняття рішень в Україні на практиці не так вже й просто влаштувати. Як розповів в інтерв'ю Главреду полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, спочатку ці "центри" РФ ще належить знайти.

"Дістати до "Центру ухвалення рішень" не так вже й просто, тому що спочатку його ще треба знайти. Росіяни цього зробити не здатні, адже можливості космічної розвідки РФ над територією України слабенькі, якщо взагалі є. Тому спостерігати за нами з космосу вони не сильно здатні, як і виявити системи ППО, райони зосередження військ. Тому і їхні можливості для прицільних ударів таких об'єктів досить малі", - пояснив Віктор Кевлюк.

На думку експерта, російські військові, ймовірно, керуються ще радянськими списками дислокації і тією інформацією, яку отримують через свою колишню і поточну агентуру на території України.

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"Вони намагаються наносити удари по тих об'єктах, але переважно не потрапляють. Агентурна розвідка, звичайно, старанна, але вона не здатна надавати точних координат, необхідних для прицільних ударів. Тому що не будуть люди бродити вулицями з вимірювальним приладом і робити вигляд Міськводоканал, а координати по гугл-картах - це вже не прицільна стрільба", - зазначив Кевлюк.

Водночас Україна, за словами експерта, реагує на можливі атаки наперед.

Хто такий Віктор Кевлюк Експерт Центру оборонних стратегій. Полковник запасу. Має за плечима 35 років військової служби. Був начальником організаційно-мобілізаційного управління штабу ОК Захід (2014-2018), начальником центру цивільно-військового співробітництва ЗОШ ЗСУ (2018-2020).

"Те, що здатне рухатися, давно вже перемістилося в мало кому відомому напрямку. Є стаціонарні об'єкти, які перемістити вкрай складно, і вони прикриваються засобами ППО, запаси відповідним чином розосереджуються. Тому говорити про те, що удари противника завдають серйозної шкоди і впливають на здатність Збройних сил до ведення оборонних або наступальних дій, не доводиться, тому що ці збитки мінімальні. Так що мрія противника потрапити в щось, де зберігаються запаси від західних партнерів, теж нездійсненна", - зазначив Кевлюк.

Як повідомляв Главред, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Київ продовжує залишатися маніакальною метою російського диктатора Володимира Путіна. Під загрозою ракетної атаки можуть знаходитися символічні місця Києва.

"Київ залишається маніакальною і недосяжною метою Путіна. Символічні місця Києва - мета російських ракетних обстрілів. Безглузді і суперзатратні для РФ атаки на столицю необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії всередині країни", – заявив Данілов.

Також колишній чиновник Бундесверу Ніко Ланге попередив про те, що, ймовірно, країна-агресор готуватиме нові масовані удари по столиці Україна.

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