"Мало їжі, спимо в калюжах": окупант поскаржився матері про умови на фронті

Росіянин розповів, що на його напрямку посилення не було і додаткового особового складу не надсилали.
Окупант розповів своїй матері про низький рівень медичної допомоги на передовій. Росіян обмазують зеленкою, бо іншим допомогти не можуть, повідомляє пресслужба ГУР МО України.
"Тут наступ планується, прорив", - скаржиться окупант на контрнаступ ЗСУ.
Росіянин розповів, що на його напрямку посилення не було і додаткового особового складу не посилали. За його словами, на їхньому напрямку розташовані лише 3 роти росіян.
"І що Ви зможете зробити? Таких як ти, нічого не вміють робити", - стурбовано запитала мати.
Окупант пояснив, що на його напрямку немає російських танків, їжі мало, а сплять вони прямо в калюжах. Медик малює зеленкою хрестики на лобах росіян і більше нічого не робить.
Росіяни намагаються уникнути мобілізації
У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.
У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент трапився на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".
Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули до РФ.
Читайте також:
- Удар ЗСУ на Луганщині: знищена казарма РФ разом з десятками окупантів
- Окупанти в котлі: ЗСУ оточили Лиман, росіяни тікають з міста - журналіст
- Окупанти потрапили в оточення: у ЗСУ розкрили деталі" котла " під Лиманом