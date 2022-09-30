"Мало їжі, спимо в калюжах": окупант поскаржився матері про умови на фронті

Окупант поскаржився матері, що на фронті їх лікують зеленкою / uapress.info

Окупант розповів своїй матері про низький рівень медичної допомоги на передовій. Росіян обмазують зеленкою, бо іншим допомогти не можуть, повідомляє пресслужба ГУР МО України.

"Тут наступ планується, прорив", - скаржиться окупант на контрнаступ ЗСУ.

Росіянин розповів, що на його напрямку посилення не було і додаткового особового складу не посилали. За його словами, на їхньому напрямку розташовані лише 3 роти росіян.

"І що Ви зможете зробити? Таких як ти, нічого не вміють робити", - стурбовано запитала мати.

Окупант пояснив, що на його напрямку немає російських танків, їжі мало, а сплять вони прямо в калюжах. Медик малює зеленкою хрестики на лобах росіян і більше нічого не робить.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент трапився на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули до РФ.

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