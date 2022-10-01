Натякнув на Путіна: Зеленський пояснив окупантам, як закінчити провальну війну

Володимир Зеленський висловився про проблему з "тим одним" / УНІАН, скріншот

Президент Володимир Зеленський натякнув окупантам на необхідність вирішити проблему з "тим одним", який почав безглузду для Росії війну проти України.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 220-го дня війни. Воно опубліковано в Telegram.

Говорячи про ситуацію в країні-агресорі, президент зазначив, що "вони там, до речі, вже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів...".

"Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви все не вирішите проблему з тим одним, хто все це почав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - додав Зеленський.

Зазначимо, російські генерали вже почали влаштовувати публічні розбірки через втечу окупаційних військ з Лиману Донецької області.

З критикою на керівництво Міноборони РФ обрушився колишній командувач 58-ю армією, генерал-лейтенант Андрій Гурульов, який є депутатом Держдуми. Істерику він закотив в ефірі пропагандистського ток-шоу на росТБ.

У свою чергу глава Чечні Рамзан Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні Сили України.

При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

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