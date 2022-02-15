УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Львівські бабаки спрогнозували ранню весну

15 лютого 2022, 20:04

Тварини не побачили своєї тіні, але були активними.

false
Бабаки не побачили своєї тіні / УНІАН

Львівські бабаки Міша і Маруся зробили свій прогноз щодо настання весни. За їх свисту, весна буде рання.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тварин розбудили сьогодні, 15 лютого, на Стрітення, в день, коли зима зустрічається з весною.

Бабаки прокинулися і не побачили свої тіні, але були активними. А це, за словами зоологів, вірна ознака швидкого приходу весни. Також взимку вони не міцно спали, часто прокидалися, що також говорить, що сильних морозів не буде.

"Вони взагалі цю зиму спали з перервами-то спали, то прокидалися. Наприклад, осінь була довгою і теплою, тому заснули вони рекордно пізно – 1 грудня. Потім зима була теплою, прокидалися кілька разів", - зазначив директор дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Відзначимо, їх "думка" збігається з Харківським бабаком Тимко, який передбачав, що зима скоро закінчиться.

Реклама

"Оскільки 15 лютого вони не сплять, це означає, що весна цього року буде ранньою. Можна сподіватися на теплу погоду орієнтовно через чотири тижні", - зазначив голова Центру.

Погода в Україні

Нагадаємо, на початку лютого бабак Тимко ІІІ не побачив своєї тіні. Передбачається, що весна 2022 прийде в Україну за розкладом, але буде досить нестабільною - нас чекають температурні гойдалки.

Також повідомлялося, що весна 2022 в Україні настане різко, без плавного переходу. Отакий прогноз погоди озвучила провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. і. Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

Крім того, синоптики озвучили довгостроковий прогноз погоди в Україні. Очікується, що осінь 2022 настане пізно, а літо в Україні буде спекотним.

Читайте також:

viber
погода новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Львівські бабаки спрогнозували ранню весну». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниГороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сни Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерЛюбовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалер "Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською"Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською Як завоювати довіру дитини: 10 ключових правил, про які усі забуваютьЯк завоювати довіру дитини: 10 ключових правил, про які усі забувають Що обов'язково потрібно приготувати на Стрітення, щоб залучити багатство і щастя в будинокЩо обов'язково потрібно приготувати на Стрітення, щоб залучити багатство і щастя в будинок
20:38

79-річна захисниця Маріуполя з автоматом в руках стала зіркою світових ЗМІ

20:20

"Мінський зашморг": онлайнтрансляція марафону Право на владу і Твій вечір

20:04

Львівські бабаки спрогнозували ранню веснуВідео

20:02

Байден виступить із терміновим зверненням через ситуацію довкола України

20:02

Заяви Путіна та Шольца щодо СП-2 і транзиту через Україну: у Європі впала ціна на газ

Реклама
19:45

Що дає Москві визнання "ЛДНР"Погляд

19:34

Квіт і Порошенко розгойдують ситуацію навколо МОН через протести студентів - ЗМІ

19:27

Якщо вторгнення відбудеться, економіку України чекає крахПогляд

19:14

Звернення до боягузів, які "над сутичкою" РФ і УкраїниПогляд

19:08

Україна просить ОБСЄ скликати термінові консультації ТКГ: у чому причина

19:05

Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїВідео

18:58

Як дівчинка: Катя Осадча на побаченні з Горбуновим показала ідеальне тіло у всій красі

18:56

"У Росії є два варіанти": в Україні попередили Путіна через визнання "ЛДНР"Відео

18:55

16 лютого на всіх телеканалах країни пройде Марафон Єднання #UAразом

18:47

Розкопали могилу і не знайшли зубів: на Рівненщині мати 36 років не вірить у смерть синаВідео

18:30

"Філіп Морріс" у 2021 році скоротила відвантаження тютюнових виробів в Україні на 3,3%

18:16

Чи буде повномасштабна війна з Росією: астролог склала гороскоп для України

18:07

Дата 20.02.2022 - магія дня, що потрібно робити, щоб не накликати бідуВідео

18:05

Визнання Росією "ЛДНР", обіцянки Зеленського та Україна в НАТО: головні заяви Путіна і Шольца

17:45

Приват24 не працює, а в Ощадбанку проблеми з доступом: повідомляється про масовану ДДОС-атаку

Реклама
17:44

Валютні гойдалки тривають: гривня потроху зміцнює свої позиціїВідео

17:30

Кравчук, Кучма і Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму зупинити Росію

17:23

Путін вимагає "зараз" закрити двері НАТО для України

17:19

Путін заявив про готовність постачати газ через Україну, але є умовиВідео

17:04

"Хтось не хоче нести відповідальність": з моргу зникли докази у справі ДТП з кортежем Ярославського

17:00

Зірку жіночого кварталу пограбували, погрожуючи пістолетомВідео

16:58

"Готовий зробити все необхідне": Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання "ЛДНР"Відео

16:55

США: Визнання Думою "ЛДНР" є явним порушенням Мінських угод

16:46

Статус Донбасу і нові вибори: Шольц розповів про переговори із Зеленським і ПутінимВідео

16:31

Може загорітися: що можна, а що не можна нагрівати в мікрохвильовці

16:28

Тепер Україна може контратакувати РосіюПогляд

16:22

Дитина згоріла, поки мама дивилася телевізор: на Тернопільщині у вогні загинула дівчинка

16:16

Скандал на Євробаченні-2022: довідка про поїздку співачки Аліни Паш до Криму виявилася підробленоюВідео

16:10

Погода в Україні: яким буде кінець лютогоВідео

15:56

Якщо РФ визнає "ЛДНР", Москва вимагатиме більше територій: в ЄС попередили Україну про небезпеку

15:54

"Певний ажіотаж зараз є": українці розкуповують зброю і патрони на тлі загрози вторгнення РФВідео

15:39

Українці переплачують за курятину на 20% більше, ніж в ЄС: експерти пояснили причиниВідео

15:37

Коли день медсестри 2022 - дата, душевні привітання, листівки і картинки до свята

15:14

Коли таблетки не допомагають: Комаровський назвав поширену помилку при головному болю

15:01

Є підстави для обережного оптимізму після сигналів з Москви - СтолтенбергВідео

Реклама
14:59

Найсмачніший і простий сніданок на швидку руку: готуємо омлет в бублику за 5 хвилинВідео

14:41

Не дешевше 95 гривень за кілограм: українці змушені втридорога купувати вітчизняні огіркиВідео

14:41

Не пояснюватимуть маневри військ: РФ відмовилася від участі у зустрічі ОБСЄ, яку скликала УкраїнаВідео

14:32

Відведення військ РФ від кордонів України: в Офісі президента відреагувалиВідео

14:30

Головний плюс в істерії навколо нападу ПутінаПогляд

14:29

Крок Росії щодо "ЛДНР" - ескалація і удар по Європі: в ОП оголосили про загрозу краху "Мінська"

14:25

День ангела в березні 2022 за церковним календарем - хто святкує іменини

14:17

Протеже Вакарчука Христина Соловій показала постільне фото в пікантному вбранні

14:15

Мінекономіки опублікувало нові ціни на паливо в Україні: яка ситуація на АЗСВідео

13:56

Ключ до багатства: астролог розповів, що заважає і що допомагає розбагатіти кожному знаку Зодіаку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти