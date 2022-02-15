Львівські бабаки спрогнозували ранню весну

Бабаки не побачили своєї тіні / УНІАН

Львівські бабаки Міша і Маруся зробили свій прогноз щодо настання весни. За їх свисту, весна буде рання.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тварин розбудили сьогодні, 15 лютого, на Стрітення, в день, коли зима зустрічається з весною.

Бабаки прокинулися і не побачили свої тіні, але були активними. А це, за словами зоологів, вірна ознака швидкого приходу весни. Також взимку вони не міцно спали, часто прокидалися, що також говорить, що сильних морозів не буде.

"Вони взагалі цю зиму спали з перервами-то спали, то прокидалися. Наприклад, осінь була довгою і теплою, тому заснули вони рекордно пізно – 1 грудня. Потім зима була теплою, прокидалися кілька разів", - зазначив директор дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Відзначимо, їх "думка" збігається з Харківським бабаком Тимко, який передбачав, що зима скоро закінчиться.

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"Оскільки 15 лютого вони не сплять, це означає, що весна цього року буде ранньою. Можна сподіватися на теплу погоду орієнтовно через чотири тижні", - зазначив голова Центру.

Погода в Україні

Нагадаємо, на початку лютого бабак Тимко ІІІ не побачив своєї тіні. Передбачається, що весна 2022 прийде в Україну за розкладом, але буде досить нестабільною - нас чекають температурні гойдалки.

Також повідомлялося, що весна 2022 в Україні настане різко, без плавного переходу. Отакий прогноз погоди озвучила провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. і. Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

Крім того, синоптики озвучили довгостроковий прогноз погоди в Україні. Очікується, що осінь 2022 настане пізно, а літо в Україні буде спекотним.

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