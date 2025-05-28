Критично важливі підприємства можуть забронювати більше працівників - Мінцифра

Якщо мобілізовані працівники автоматично в загальну кількість не зараховувалися, то роботодавець має звернутися до ТЦК і СП.

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У "Дії" з'явився функціонал для бронювання / колаж: Главред, фото: thedigital.gov.ua,

Коротко:

У переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії

Хто може подати заявку на бронювання

Критично важливі підприємства можуть забронювати більше фахівців, адже тепер до загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Про зміни в бронюванні повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

"Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 - мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер - 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 осіб, а тепер - 50", - пояснили в міністерстві. відео дня

Зазначається, що якщо мобілізовані працівники автоматично в загальну кількість не зараховувалися, то роботодавець має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.

Хто може подати заявку на бронювання:

юридичні особи або їхні філії;

компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

у Реєстрі військовозобов'язаних має бути зазначено, що працівник "виключений з військового обліку", тобто він працює в компанії та не стоїть на обліку в ТЦК і СП.

Як подати список на бронювання через "Дію" і підтвердити критичність підприємства - дивіться за посиланням.

Бронювання в Україні - останні новини

Нагадаємо, працівники теплокомпаній, водоканалів та управління відходами зможуть отримати бронь від мобілізації - до 75% військовозобов'язаних у цих сферах. Відповідний указ №69/2025 підписав 5 лютого президент Володимир Зеленський.

Також незважаючи на 100% бронювання медпрацівників державних і комунальних установ, окремих фахівців можуть мобілізувати за запитом Міноборони. МОЗ спільно з департаментами охорони здоров'я формуватиме списки, щоб не порушити роботу цивільних лікарень.

Як повідомляв Главред, Кабмін продовжив термін дії відстрочок для заброньованих працівників. Це дасть підприємствам час підтвердити статус критично важливих і перебронювати працівників. Бронювання можливе до 1 квітня без 72-годинної верифікації.

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Що таке бронь від мобілізації по зарплаті? У Раді виступили з ініціативою щодо бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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