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"Стратегічні ресурси та резерви": експерт розкрив сценарій війни навесні

Юлія Закрепа
7 березня 2024, 10:59
Для українського війська ця весна і 2024 рік пройдуть під гаслом стратегічної оборони, вважає Селезньов.
'Стратегічні ресурси та резерви': експерт розкрив сценарій війни навесні
Що чекаю навесні на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що незабаром в Україні можуть активізуватись ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Селезньов в інтерв'ю для ТСН пояснив, що для українського війська ця весна і поточний 2024 рік скоріш за все пройдуть під гаслом стратегічної оборони.

"Тобто в той самий час, коли частини та підрозділи, які перебувають на лінії бойового зіткнення будуть раз за разом стримувати усі ворожі намагання, будуть формуватись стратегічні ресурси та резерви для наших майбутніх наступів. Йдеться не тільки про накопичення зброї та боєприпасів, а й про формування мобілізаційних ресурсів", - зазначив експерт.

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За словами Селезньова, інтенсивність та фінальні акорди цього процесу напряму залежать в тому числі і від того, як швидко буде ухвалений кейс військово-технічної допомоги від уряду США.

"Очевидно, що самотужки ми цю опцію не витягуємо, навіть підтримка наших європейських партнерів не спроможна повністю задовольнити усі поточні потреби української армії", - каже колишній речник Генштаба ЗСУ.

Нагадаємо, що в ISW назвали головну умову для контрнаступу ЗСУ. За даними аналітиків, західна військова допомога для України має вирішальне значення для здатності українських військових перехопити ініціативу на фронті.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк назвав найгарячіші напрямки на фронті. Попри спроби РФ захопити якомога більше українських територій до виборів, незабаром ЗСУ стабілізують лінію фронту.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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війна в Україні ЗСУ Генштаб ЗСУ Владислав Селезньов
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