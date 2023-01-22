Американський генерал назвав найкращий час і напрямок для контрнаступу ЗСУ

Для звільнення захоплених РФ територій ЗСУ необхідно вести потужний контрнаступ, впевнений Марк Хертлінг.

ЗСУ можуть навесні піти вперед, каже Марк Хертлінг / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Україна може навесні активізувати наступальні дії для продовження військових операцій зі звільнення територій, раніше захоплених окупантами РФ.

Про ймовірність інтенсифікації бойових дій у весняний період заявив в ефірі CNN генерал армії США у відставці Марк Хертлінг.

"Я думаю, (бойові дії, — ред.) розгоряться, і це буде вдалий час для України, щоб продовжити наступ", — підкреслив він.

Американський генерал пояснив, що для звільнення захоплених РФ територій ЗСУ необхідно вести контрнаступ спільними зусиллями на південному сході і при цьому зупиняти всі спроби російського наступу на Донбасі.

Хертлінг також додав, що РФ з настанням весни має намір залучити нові мобілізовані сили, незважаючи на провальну мобілізаційну кампанію.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

Хто такий Марк Хертлінг Марк Філіп Хертлінг – колишній офіцер армії США. З березня 2011 року до листопада 2012 року він обіймав посаду командувача армії США в Європі та Сьомої армії. Хертлінг служив на бронетанковій, кавалерійській, плановій, оперативній та навчальній позиціях і командував усіма організаціями від взводу до польової армії. З червня 2014 року Хертлінг виступав як аналітик з питань національної безпеки та військової справи для CNN.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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