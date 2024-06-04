У низці областей запроваджено аварійні відключення: що сталося

Столиця у вівторок вранці вийшла за встановлені Укренерго ліміти.

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У Києві вимкнули світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У низці регіонів, зокрема у Києві та Київській області, вдень, 4 червня, було запроваджено аварійні відключення світла, повідомляє Укренерго.

"Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", - написав у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Відключення світла - де ще вимикають електрику поза графіками

У звʼязку з перевищенням лімітів споживання Укренерго вимушено застосувати з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для Донецької, Житомирської, Миколаївської, Кіровоградської, Харківської та Хмельницької областей.

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Можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень.

В Україні - дефіцит світла

Напередодні Укренерго встановив на 4 червня ліміти на світло у всіх областях України. Графіки діятимуть для побутових і промислових споживачів.

Причина - зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.

А ось Дніпропетровській області, попередньо, світло сьогодні не вимикатимуть. Втім, громадян закликали споживати електроенергію ощадливо.

Ситуація зі світлом - що варто знати

Наслідки атак країни-агресорки Росії по українській енергетиці довгострокові, і тому економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців у наступні роки, попередив премʼєр Денис Шмигаль.

Ситуація дуже складна, вже було втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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