"Європа має активізуватися": Данія пообіцяла доставити Україні САУ Caesar на рік раніше

Міноборони Данії виділить Україні 380 млн доларів для закупівлі зброї.

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Міноборони Данії (на фото праворуч) доставить Україні САУ Caesar у 2025 році / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Данія готова забезпечувати здатність України продовжувати боротьбу

Війна в Україні перебуває в критичній фазі

Данія змогла прискорити постачання українській стороні самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва. Поставки були заплановані на 2026 рік, але тепер терміни змістилися на 2025. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

"Ми робимо це, щоб забезпечити здатність України продовжувати боротьбу, а також щоб показати гарний приклад... Від початку війни з данського боку ми зосереджувалися на тому, що пожертви мають відповідати найнагальнішим українським потребам. ОПК показав, що може доставити те, що потрібно Україні. Тому уряд тепер збільшить промисловий пул, щоб останні контракти можна було реалізувати цього року", - сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен. відео дня

Оборонне відомство оголосило також про виділення додаткових коштів для закупівлі зброї для Сил оборони України. Йдеться про суму в розмірі приблизно 2,6 мільярда данських крон (380 млн доларів).

"Війна в Україні перебуває в критичній фазі. Вкрай важливо, щоб ми максимально підтримували Україну. Європа повинна активізуватися, і завдяки сьогоднішньому пакету допомоги ми виконуємо конкретні запити України від данської сторони, і ми ще раз показуємо, що Данія перебуває в авангарді боротьби України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цей приклад", - додав міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен.

Останні новини з фронту

Як писав Главред, у ніч з 5 на 6 грудня СБУ провела унікальну спецоперацію "Sea Baby" у Керченській протоці. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах, літаках і катерах.

РФ докладає значних зусиль для повної окупації українського Донбасу. Місто Покровськ залишається однією з основних перешкод для ворога. За словами аналітика видання Девіда Акса, останніми тижнями частини 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ просунулися через село Жовте до Новопустинки. Росіяни створили вузький виступ у лінії оборони України, який дозволив російським військам наблизитися до Покровська на вісім кілометрів із півдня.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати великих втрат у техніці та живій силі в спробах захопити місто Покровськ.

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САУ Caesar - основні характеристики САУ Caesar - 155-мм самохідна артилерійська установка, яку розробила і виробляє французька фірма Nexter. Установка обладнана системою управління вогнем "Сигма-30". Максимальна скорострільність гармати - 3 постріли за 18 секунд або 6-8 пострілів за хвилину у звичайному режимі. Стрільба прямою наводкою до 2000 м.

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