"Це мала бути їхня перша дитина": трагічні деталі про пару, яку вбили росіяни дроном в Києві

Рятувальники розбирають завали / t.me/Pravda_Gerashchenko

Внаслідок удару іранським дроном-камікадзе по житловому будинку в Києві загинуло молоде подружжя, яке чекало на народження дитини.

На початку року цим чоловікові і жінці виповнилося 34 роки. Дівчина була на 6 місяці вагітності, пише ТСН.

Подружжя кілька років тому приїхало до Києва з Рівненської області. Чоловік працював в IT-сфері, а його дружина мала педагогічну освіту, але працювала в маркеті однієї з великих мереж. Обидва були уродженцями одного з районів Рівненської області.

"Це були дуже позитивні молоді люди. Наприклад, дівчина в школі вчилася завжди на відмінно, потім отримала педагогічну освіту. Вони ходили в одну школу, але зустрічатися почали років через 2 після її закінчення. Розписалася вона з чоловіком, наскільки я знаю, не так і давно, близько двох років тому. Дитина, яка повинна була народитися - це їх перша дитина. Дуже важко розуміти, що всі вони загинули. Шок. Чоловік - теж дуже позитивний, врівноважений, привітний. У житті вони домагалися всього самі", - розповіла мешканка села, де проживають батьки загиблої дівчини.

Останню публікацію на своїй сторінці в соцмережах дівчина почала зі слів: "ніхто з нас не знає, що буде далі".

Росія атакувала Київ дрононами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну - перемога.

Читайте також: