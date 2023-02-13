Якщо Україна отримає винищувачі: Світан розповів, чим може відповісти Росія

Літаки НАТО на голови вище від російських, впевнений військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Роман Світан, F-16 / Колаж Фото Вікіпедія, скріншот з відео

Росії нічим відповісти на поставки західних винищувачів Україні, хоч у неї в розпорядженні і є кілька сотень літаків приблизно такого ж рівня.

В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що Росія в цьому тисячолітті, на відміну від України, займалася своєю авіацією.

"Вони взяли базовий літак, Су-27, багатофункціональний, зробили з нього і винищувачі, і бомбардувальники Су-30, Су-34, Су-35. Але вони програють літакам НАТО такого ж роду по озброєнню - засобам виявлення, супроводу і ураження. Тобто по бортовому обладнанню на літаках і по ракетному обладнанню, яке ці літаки можуть нести", - пояснив експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Також він підкреслив, що в цьому літаки НАТО на голови вище російських, тому протиставити Росія навряд чи щось зможе.

"А систему протиповітряної оборони, яка є у РФ, ми прекрасно знаємо. І частоти, на яких вона працює, дуже добре знають ракети HARM, які шукають і знищують цю систему ППО", - підсумував експерт.

Військова допомога Україні

Нещодавно в Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Як зазначила представник Білого дому Олівія Далтон, США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб і надають ЗСУ багатомільярдну військову допомогу.

Разом з тим, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Так, відповідаючи на питання журналістів, чи підтримує він відправку літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними, Байден відповів коротко: "ні".

Пізніше Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

"Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена в найближчі тижні і місяці. Ці кошти для українців будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні", - сказав Кірбі.

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