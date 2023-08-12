"Ще більше 2 місяців є часу": Світан спрогнозував, як ЗСУ будуть проривати оборону ворога

військовий експерт Роман Світан розповів про те, як українська армія проривала оборону ворогів і про те, які резерви зуміли накопичити окупанти.

https://glavred.net/ukraine/eshche-bolshe-2-mesyacev-est-vremeni-svitan-sprognoziroval-kak-vsu-budut-proryvat-oboronu-vraga-10492651.html Посилання скопійоване

За словами Романа Світана, через два місяці наші воїни прорідили оборону противника і живу силу / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скріншот YouTube

Українська армія помітно знизила щільність військ російських окупантів і в помітній мірі знизила їх основний бойовий потенціал. Про це в ексклюзивному інтерв'ю порталу ТСН сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, через два місяці наші воїни прорідили оборону противника і живу силу. Йдеться, зокрема, про ті війська, які були на "нульових позиціях", на першій лінії оборони і підходили з допоміжних ліній.

"Ось потрібно створити ситуацію, коли вони також будуть підтягуватися для того, щоб їх прорідити, стоншити, обточити, а далі вже буде набагато простіше рухатися. На цей момент у них ще є певні сили, але це ненадовго – максимум на місяць вистачить цих російських військ", – стверджує Світан.

відео дня

На думку військового експерта, ЗСУ повинні встигнути до осінніх дощів дійти до Азовського узбережжя, а потім ‒ перетнути сухопутний коридор і відразу після форсування річки Дніпро зайти через Армянськ ще й у тимчасово анексований Крим.

"Час у нас ще більше 2 місяців є", – підсумував Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удар по Кримському мосту

Раніше експерти розповіли про атаку на Кримський міст. Під час удару по Кримському мосту могли застосовуватися різні засоби ураження, заявив військовослужбовець і засновник проекту A. Drones Юрій Касьянов.

Нагадаємо, Роман Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту. За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою. За його припущенням, Кримський міст могли атакувати надводними безпілотниками.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

Більше новин: