Експерт пояснив, чому Захід не дає Києву багато зброї для швидкої перемоги над РФ

Олег Соскін пояснив, чому Україні не дають стільки зброї, щоби вона могла перемогти РФ за два-три місяці / Фото УНІАН

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу не знали, що потрібно для того, щоби протистояти РФ. Тепер їм доводиться викручуватися, і війна йде за рахунок України маленькими кроками. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін під час чату на Главреді.

"Згадайте, як поводилися наші західні партнери на самому початку бойових дій: вивозили свої посольства з Києва, спалювали всі папери, Зеленського закликали залишити столицю й давали йому гарантії безпеки. Тобто у них все це було обговорено: Путін заходить до Києва і забирає всю східну частину України, а західну – не чіпає. Якось так і збиралися жити", - сказав Соскін.

Однак український народ і Збройні сили України не погодилися з цим. Тому тепер, за словами Соскіна, Заходу доводиться якось викручуватися на фоні того, що російський диктатор Володимир Путін постійно погрожує застосуванням атомної бомби.

"Ось там і думають – а раптом і справді вдарить... тому і виходить так, що війна йде за рахунок України маленькими кроками", - пояснив експерт, відповідаючи на запитання, чому Україні не дають стільки зброї, щоб вона могла перемогти РФ за два-три місяці.

Соскін додав, що західні економіки не були готові надавати цю зброю в таких кількостях.

"Ніхто не знав, як сьогодні потрібно воювати. Ніхто не розумів, що потрібно для цієї війни, тому що ніхто в таких обсягах ніколи не воював. А тепер уже з'ясували, як потрібно воювати, що в сучасній війні корисні HIMARS, артилерія, ППО тощо", - пояснив політолог.

"Тепер зрозуміло, чим потрібно володіти, щоби протистояти Росії. Тож, на жаль, Україна виявилася полем дослідів, яке перетравлює цього монстра-людожера", - резюмував він.

Військова допомога для України

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

Раніше американське видання The Hill писало, що майже два десятки колишніх військових і дипломатів закликали президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS.

При цьому видання Politico з посиланням на експертів пише, що офіційний Вашингтон, імовірно, вже дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує публічно. Зокрема, Україна могла отримати від США в якості військової допомоги ракетний комплекс ATACMS, протирадіолокаційні ракети HARM, високоточні боєприпаси Excalibur.

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