УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт пояснив, чому Захід не дає Києву багато зброї для швидкої перемоги над РФ

23 серпня 2022, 09:20

На початку вторгнення Захід був готовий до того, що Путін зайде в Київ і забере всю східну частину України. Але українці та ЗСУ з цим не погодилися.

ВСУ, Олег Соскін
Олег Соскін пояснив, чому Україні не дають стільки зброї, щоби вона могла перемогти РФ за два-три місяці / Фото УНІАН

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу не знали, що потрібно для того, щоби протистояти РФ. Тепер їм доводиться викручуватися, і війна йде за рахунок України маленькими кроками. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін під час чату на Главреді.

"Згадайте, як поводилися наші західні партнери на самому початку бойових дій: вивозили свої посольства з Києва, спалювали всі папери, Зеленського закликали залишити столицю й давали йому гарантії безпеки. Тобто у них все це було обговорено: Путін заходить до Києва і забирає всю східну частину України, а західну – не чіпає. Якось так і збиралися жити", - сказав Соскін.

Однак український народ і Збройні сили України не погодилися з цим. Тому тепер, за словами Соскіна, Заходу доводиться якось викручуватися на фоні того, що російський диктатор Володимир Путін постійно погрожує застосуванням атомної бомби.

"Ось там і думають – а раптом і справді вдарить... тому і виходить так, що війна йде за рахунок України маленькими кроками", - пояснив експерт, відповідаючи на запитання, чому Україні не дають стільки зброї, щоб вона могла перемогти РФ за два-три місяці.

Соскін додав, що західні економіки не були готові надавати цю зброю в таких кількостях.

"Ніхто не знав, як сьогодні потрібно воювати. Ніхто не розумів, що потрібно для цієї війни, тому що ніхто в таких обсягах ніколи не воював. А тепер уже з'ясували, як потрібно воювати, що в сучасній війні корисні HIMARS, артилерія, ППО тощо", - пояснив політолог.

"Тепер зрозуміло, чим потрібно володіти, щоби протистояти Росії. Тож, на жаль, Україна виявилася полем дослідів, яке перетравлює цього монстра-людожера", - резюмував він.

Військова допомога для України

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

Раніше американське видання The Hill писало, що майже два десятки колишніх військових і дипломатів закликали президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS.

При цьому видання Politico з посиланням на експертів пише, що офіційний Вашингтон, імовірно, вже дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує публічно. Зокрема, Україна могла отримати від США в якості військової допомоги ракетний комплекс ATACMS, протирадіолокаційні ракети HARM, високоточні боєприпаси Excalibur.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога Олег Соскін постачання зброї новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:39

Ціна питання - $200 млн: Подоляк розповів, що може повністю змінити хід війни

09:26

У Херсоні в авто підірвали помічника колаборанта Сальдо – соцмережіВідео

09:20

Експерт пояснив, чому Захід не дає Києву багато зброї для швидкої перемоги над РФВідео

08:47

Овочі в Україні серйозно подорожчають після "сезону": коли і на скількиВідео

08:20

Чи влаштує Путін "ракетний Армагеддон" у Києві до Дня НезалежностіПогляд

Реклама
08:16

"Побачимо на власні очі": Данілов "анонсував" розпад РФВідео

08:14

У США очікують ракетної атаки на Україну найближчими днями - Reuters

07:56

Гороскоп на сьогодні, 23 серпня 2022: Ракам - вороги, Терезам - гроші, Рибам - обманВідео

07:30

США можуть таємно передавати Україні потужну зброю: Politico з'ясувала, про яке озброєння йдетьсяВідео

06:54

Як росіяни тікають від реальностіПогляд

06:39

На півдні ЗСУ знищили склад з боєприпасами в Каховці й підтвердили ураження двох мостівВідео

06:00

За песимістичним сценарієм війна в Україні закінчиться влітку 2023 року – Тарас ЗагороднійВідео

05:00

Коли ЗСУ отримають ракети ATACMS понад 300 км, буде два варіанти удару по Кримському мосту – експертВідео

04:50

У моді стрижки за знаком зодіаку: яка зачіска ідеально пасує жінкам за гороскопом

04:24

Як правильно зібрати насіння помідор та капусти: секрети для щедрого врожаю

03:45

Окупанти посипляться швидше, ніж ЗСУ підуть у масштабний наступ - АрестовичВідео

03:10

"Можливості у них є": колишній заступник голови Генштабу пояснив, чи вдарять по Києву в День незалежностіВідео

02:42

"Ви в трусах?": з Волочковою стався конфуз у судіВідео

02:10

Путін не збирається припиняти війну, він хоче нав’язати мир з одним нюансом – СунгуровськийВідео

01:41

"З ленд-лізом ще ніхто не програвав": Жданов озвучив терміни закінчення війни та перемоги УкраїниВідео

Реклама
01:30

Як захистити себе і дитину від пристріту: поради зіркового екстрасенса Макса ГордєєваВідео

01:04

Просто поговорити: 4 знаки зодіаку не переходять від слів до справиВідео

00:01

У Держдепі США відреагували на вбивство доньки Дугіна

22 серпня, понеділок
23:14

Вбивали за гроші: Арестович повідав нові подробиці підриву машини Дугіної

22:51

Кабаєва і Скабєєва з наших: у Нацгвардії потролили ФСБ "документами" російських пропагандистокВідео

22:44

Актор Алек Болдуін припиняє кар'єру в кіно

22:39

Це нахабство: Зеленський висловився щодо запиту Росії на проведення Радбезу ООНВідео

22:21

Кара за провали в Україні: в московські СІЗО активно садять ФСБшників, що проштрафилися

21:50

США різко застерегли Росію від ескалації війни в Україні - CNN

21:41

Щоб не зробити шкоди своїй армії: Міноборони Німеччини відмовилося додавати поставки зброї Україн

21:38

58-річна мати сестер-супермоделей Хадід знялася в піджаку на голе тіло

21:12

Рецепт для будь-якої господині: 5 секретів найсмачнішого фаршу для пельменів, котлет і пиріжківВідео

21:11

Кулеба перерахував країни ЄС, які й досі не постачають Україні зброю

21:10

Подарунок Путіну. Вірмени "віддали" Запоріжжя, Херсонщину, Крим і Донбас

21:10

21-річна Анна Трінчер оголилася на камеру під час банних процедур

21:07

"Україна готує наступ на Херсон та Крим": США закуплять для ЗСУ потужні БПЛА SwitchbladeВідео

20:54

"Якщо це буде необхідно": генерал ЗСУ відповів, скількох ще українців можуть мобілізуватиВідео

20:42

Відбудуться кілька яскравих подій: Арестович анонсував хороші новини найближчим часомВідео

20:33

Загроза ракетних ударів на День Незалежності: СБУ надала важливі порадиВідео

20:21

Alyona Alyona схудла на 20 кг: артистка в роздільному купальнику похвалилася тілом

Реклама
20:20

Мета Туреччини: Ердоган розповів, чому хоче організувати зустріч Зеленського і ПутінаВідео

20:18

Як російські ліберали обгидилися через "теракт, в якому загинула Дугіна"Погляд

20:09

У ЗСУ є від 8 до 10 тижнів на контрнаступ, війська РФ ще не зупинені – естонський генералВідео

20:05

Бойовики ОРДЛО хочуть почати "масову мобілізацію": у розвідці повідомили подробиціВідео

19:53

Військові спіймали РФ на брехні: жінка, яку назвали "вбивцею" Дугіної, не була у складі АзоваВідео

19:49

Найсмачніший ідеальний борщ з одним секретним інгредієнтом: супер простий рецептВідео

19:45

Відомий російський співак назвав Путіна "кривавим Гітлером"

19:29

Друг Руслани Писанки розкрив справжнє місце поховання праху артисткиВідео

19:23

Місяць неприємностей: 3 знакам зодіаку у вересні не уникнути труднощівВідео

19:18

Прикмети на 23 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не привернути трагедіюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти