Чорнобильську зону закрили для туристів: причина

Чорнобиль закрили для туристів / youtube

Чорнобильську зону закрили для туристичних відвідувань. Вона стане недоступною з 19 лютого на невизначений термін.

"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

За його словами , незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління Зоною відчуження.

"Ми розуміємо, що, швидше за все, це пов'язано із загрозою російської агресії і близькістю кордону з Білоруссю", - додав він.

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Нагадаємо, нещодавно зник понтонний міст через річку Прип'ять, який був помічений в Білорусі в 6 кілометрах від українського кордону.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

Пізніше старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив Politico, що перспектива російського вторгнення в Україну 16 лютого 2022 року завжди перебільшувалася. Часові рамки, на які дійсно варто звернути увагу, — це 20 лютого і після.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції". Вторгнення Росії може статися в будь-який момент.

У свою чергу, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в Рф шукають привід для вторгнення в Україну, тому росЗМІ поширюють фейкову інформацію. Зокрема, мова йде про історію про виявлення масових поховань мирних жителів, нібито вбитих українськими військовими на Донбасі.

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