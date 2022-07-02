"Панує дух Змієбаївки": ЗСУ проводять "зачистку" Зміїного від ворожої техніки - Братчук

ЗСУ проводять зачистку острова Зміїний від ворожої техніки / Колаж УНІАН, Вікіпедія

На острові Зміїний, з якого ЗСУ вибили російські війська, триває "зачистка" території від ворожої техніки. Про це заявив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Українські військові знищили нову партію ворожої техніки:

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1",

реактивну систему залпового вогню "Град",

три одиниці броньованої та автомобільної техніки,

автоцистерну і район укриття інших машин.

"Ворожий дух на острові відсутній. Панує Дух Змієбаївки. Дякую, ВСУ!"- написав Сергій Братчук.

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Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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