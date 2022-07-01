Флот РФ не зможе безпечно атакувати південь України, бо втратив контроль над Зміїним - WSJ

РФ не зможе атакувати південь, бо втратила контроль над Зміїним / Коллаж УНИАН, Википедия

Перемога України у боях за острів Зміїний ослабить російську блокаду Чорного моря. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Окупація острова була пріоритетом для РФ від самого початку війни в Україні. Після того, як українська армія потопила крейсер "Москва", острів почав виконувати функції флагмана. РФ почала розгортати там ракетні системи, а також обладнання для ведення радіоелектронної боротьби.

Усе це обмежувало можливості Києва у Чорному морі. Окупанти на острові Зміїний прикривали російські бойові судна, які РФ використовувала для завдання ударів по українській території.

Крім того, Путін використовував острів, щоб загрожувати торговельним суднам, які прямують в порт Одеси і з нього.

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Війська Росії під ударом ЗСУ вийшли з острова Зміїний

В оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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