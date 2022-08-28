На Херсонщині застрелили колишнього нардепа-зрадника Олексія Ковальова - депутат

У Залізному Порту нібито застрелили колишнього нардепа-колаборанта. Інформація вимагає підтвердження.
У Залізному Порту на Херсонщині застрелили колишнього нардепа-колаборанта Олексія Ковальова, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в Facebook.
"З'явилася інформація, що в Залізному Порту застрелили екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані вимагають уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли й пропагандистські ЗМІ, хоча відразу видалили", - написав він.
Замах на Ковальова
Нагадаємо, 22 липня в Херсонській області було скоєно замах на вбивство колишнього нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який зрадив свою країну і перейшов на бік окупантів. Його автомобіль підірвали. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Буданов зазначив, що з автомобілем зрадника Ковальова сталася "певна дія".
"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані знаходиться цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", - розповів він.
Як відомо, оперативники ДБР установивши, що Ковальов перейшов на бік окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.
3 травня стало відомо, що нардепа-зрадника виключили зі складу фракції. Згодом у ДБР порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.
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