На Херсонщині застрелили колишнього нардепа-зрадника Олексія Ковальова - депутат

На Херсонщині застрелили колаборанта Ковальова / facebook com Olexandr2013

У Залізному Порту на Херсонщині застрелили колишнього нардепа-колаборанта Олексія Ковальова, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в Facebook.

"З'явилася інформація, що в Залізному Порту застрелили екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані вимагають уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли й пропагандистські ЗМІ, хоча відразу видалили", - написав він.

Замах на Ковальова

Нагадаємо, 22 липня в Херсонській області було скоєно замах на вбивство колишнього нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який зрадив свою країну і перейшов на бік окупантів. Його автомобіль підірвали. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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Буданов зазначив, що з автомобілем зрадника Ковальова сталася "певна дія".

"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані знаходиться цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", - розповів він.

Як відомо, оперативники ДБР установивши, що Ковальов перейшов на бік окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.

3 травня стало відомо, що нардепа-зрадника виключили зі складу фракції. Згодом у ДБР порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

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