Буданов пояснив, як смерть Путіна може стати корисною Україні

Глава ГУР Кирило Буданов впевнений, що росіяни не хочуть воювати. І це особливо добре видно, коли вони отримують документи про призов в армію.

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Буданов впевнений щодо подальшої долі диктатора Путіна / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що смерть або відсторонення російського диктатора Володимира Путіна піде на користь Україні. Свою думку він висловив в інтерв'ю британському виданню Times.

У Буданова запитали, чи може падіння путінського режиму спровокувати ще гірший варіант розвитку подій для України.

"Навіщо Росії робити це знову? Ніхто там, ніхто у великих містах Росії не хотів би продовжувати війну з Україною. Коли по телевізору дивляться війну, кажуть - ага, війна, катайся, йди, воюй, та що завгодно", — сказав начальник ГУР.

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Буданов упевнений, що як тільки росіяни отримають накази про новий призов у воюючу армію, то вони будуть шукати способи, щоб не йти на війну самим (адже "для них це не варіант").

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський сказав, що війна триватиме до тих пір, поки Україна не здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

За словами Зеленського, Москва повинна капітулювати і вивести свої окупаційні війська з територій української держави.

Голова Міноборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.

На його думку, українська армія не піде на територію Росії, а звільнятиме виключно свої землі.

Сенатор США Ліндсі Грем вважає, що Україна скоро покаже вражаючі можливості ЗСУ.

Як вважає політик, українські війська вже в поточному році відкинуть російських окупантів і повернуть під свій контроль стратегічно важливі позиції.

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