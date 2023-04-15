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Обороняв "дорогу життя" під Бахмутом: на Полтавщині попрощалися з 34-річним "Вовком Да Вінчі"

Аліна Дембіцька
15 квітня 2023, 18:56 оновлено 15 квітня, 18:56
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Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України.
Обороняв 'дорогу життя' під Бахмутом: на Полтавщині попрощалися з 34-річним 'Вовком Да Вінчі'
На Полтавщині попрощалися з 34-річним "Вовком Да Вінчі" / Кременчуцький Телеграф

У п'ятницю, 14 квітня, в місті Кременчук на Полтавщині в останню путь провели бійця 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Артема Березнюка з позивним "Тьомич", який загинув у тяжких боях під Бахмутом.

Як пише місцеве видання "Кременчуцький Телеграф", Артем Володимирович Березнюк народився 25 квітня 1988 року у Кременчуці. З дитинства захоплювався спортом, був учасником змагань та ставав чемпіоном міста й області.

На військову службу був призваний під час мобілізації 15 листопада 2022 року. Служив солдатом, стрільцем-снайпером у військовій частині А-4123, 67 окрема механізована бригада 1-шого батальйону "Вовки Да Вінчі".

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За словами побратимів, воїн завжди з високою відповідальністю ставився до виконання бойових завдань, був відданим патріотом і справжнім сином України. Загинув Артем Березнюк 9 квітня 2023 року під час захисту України. Виконуючи бойове завдання в околицях населеного пункту Хромове Донецької області, в смузі, що забезпечує рух останньої дороги на Бахмут. Захисник отримав несумісні з життям поранення унаслідок масованого артилерійського обстрілу з артсистеми калібром 152 мм. Боєць кілька тижнів не дожив до свого 35-річного ювілею.

"Був справжнім воїном як людина і як боєць. Був добрим і чуйним. Зараз багато чого хочеться сказати, але немає слів… Він міг багато чого зробити, але війна його у нас забрала. Мені б дуже хотілося, щоб наші чиновники не забували таких людей, - зауважив товариш Артема.

Попрощатися із загиблим захисником прийшли друзі, спортсмени, побратими з передових позицій та представники міської влади. Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України.

"Горів своєю справою, рвався в бій, був безстрашним. Він у тому числі з нашою бригадою обороняв ту саму "дорогу життя" під Бахмутом – вона там єдина. Разом тримали її півтора місяця. Перед цим були у смт Дробишеве на Лиманському напрямку, після чого нас направили на Бахмут. Він щиро хвилювався за побратимів, боровся до останнього," - розповіли побратими загиблого героя.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

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