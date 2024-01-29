"Абсолютно неправильно": Зеленський жорстко висловився щодо "облав" ТЦК

Президент прокоментував ситуацію, коли чоловіків із застосуванням сили просто на вулиці забирають військові.

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Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації в Україні / УНІАН, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський очікує справедливого законопроєкту про мобілізацію та виступає проти "силової" форми залучення до ЗСУ.

"Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але подяки від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не закриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію", - заявив він в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Президент сказав, що законопроєкт про мобілізацію має бути "комплексним і справедливим".

відео дня

На запитання про появу в Мережі відео, де можна побачити, як чоловіків із застосуванням сили просто на вулиці забирають військові, глава держави зазначив, що такий підхід є неправильним.

"Так, є випадки, дуже неправильно. Коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів тощо. Є такі випадки? Так, є. Чи правильно? Абсолютно ні, вони не повинні цього робити, тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроєкт, їх і депутатів, я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо", - додав Зеленський.

Мобілізація в Україні

Раніше Михайло Федоров дав однозначну відповідь щодо повісток через "Дію". Віцепрем'єр прокоментував імовірність видачі повісток через застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" та пояснив деталі.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроєкти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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