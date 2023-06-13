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3 напрямки контрнаступу ЗСУ: в ISW повідомили, де Україна досягла успіху

Дмитро Відоменко
13 червня 2023, 08:03 оновлено 13 червня, 08:31
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ЗСУ продовжують контрнаступ на трьох ділянках фронту і мають територіальні успіхи, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Війна в Україні, контрнаступ ЗСУ
Станом на 12 червня ЗСУ мають певні територіальні успіхи - ISW / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

ЗСУ продовжують контрнаступати як мінімум на трьох ділянках фронтів україно-російської війни і станом на 12 червня мали певні територіальні успіхи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти організації з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр відзначають, що українська армія на Донецькому і Таврійському (Запорізькому) напрямках просунулася на 6,5 км і звільнила як мінімум 90 квадратних кілометрів території за останній тиждень.

Аналітиками встановлено звільнення одного населеного пункту на заході Запорізької області та шести ‒ на сході Запорізької та заході Донецької області.

Згідно з геолокаційними кадрами від 12 червня, повідомляють в додатково відомо про обмежене просування ЗСУ на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки.

І хоча російські пропагандисти стверджували, що неподалік від Времовського виступу окупанти контратакували у відповідь на успіхи на цій ділянці ЗСУ, експертам ISW не вдалося встановити будь-які територіальні успіхи з боку військ країни-агресора Росії.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данилов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео про те, що далі робитимуть ЗСУ та окупанти:

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