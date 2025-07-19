Температура повітря опуститься до +9 градусів: які регіони заливатимуть дощами

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 20 липня
- Коли температура повітря опуститься до +13 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні 20 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 19 липня грозові дощі будуть на заході та півночі. Найближчої ночі також опади очікуються у центрі та в східних областях. Температура повітря підвищиться до 20-35 градусів тепла, залежно від областей.
20 липня погода не зміниться, а вже з неділі температура повітря почне підвищуватись. У більшості областей у понеділок буде спека. Послаблення спеки очікується через тиждень, 26 липня.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 20 липня
В Україні 20 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°; на півдні та сході вночі 17-22°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +36
За даними meteoprog, 20 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+21 градуса.
Погода 20 липня у Києві
У Києві 20 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 14-19°, вдень 20-25°; у Києві вночі 16-18°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.
Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.
Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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