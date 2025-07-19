Україну розпече до +37 градусів: стала відома дата сильної спеки

Сильна спека знову повернеться в Україну уже зовсім скоро.

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Погода в Україні - Україну розпече до +37 градусів/ фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 19-20 липня, і наступного тижня

Де будуть дощі

Коли Україну знову накриє спека і у яких областях будуть найвищі температури

Погода в Україні на поточних вихідних і наступного тижня буде дуже мінливою. Мінливість погоди буде спричинена циклоном й атмосферними фронтами. У більшості областей очікуються дощі.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха, повідомляють "Факти ICTV". Вона зазначила, що з 21 липня така тенденція зміниться й Україну знову накриє суха і спекотна погода, у деяких областях температура повітря навіть підійметься до +37 градусів.

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Погода в Україні на вихідні

У вихідні, 19 і 20 липня, у багатьох областях будуть дощі. У суботу дощі різної інтенсивності накриють більшість областей, а в неділю вони будуть лише у західних, північних і місцями у центральних областях.

"Бачимо, що щонайменше на кілька днів спека відступить завдяки цьому циклону. Але досить високі температури у межах 27-33 градусів збережуться на півдні та на південному сході. Хоча там і пройдуть дощі, але вони будуть локальними і менш інтенсивними", – зазначила синоптикиня.

За її словами, у неділю, 20 липня, циклон відійде у північному напрямку, після чого почнеться потепління в більшості центральних областей.

Найпрохолодніше буде у західних регіонах, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Там у найближчі три дні температура повітря триматиметься на рівні +19…+24 градуси.

Погода в Україні 20 липня/ meteoprog

Погода в Україні на початку тижня

Дощі переважно залишать Україну з вівторка, 22 липня. Але у вівторок ще локально будуть опади у північних та західних областях, а у середу, 23 липня, дощі пройдуть на північному сході.

У ці дні стовпчики термометрів почнуть повзти вверх – почнеться потепління. Температура повітря вночі досягне +15…+21 градуса, а на півдні й сході – +34 градусів. Удень у нашій державі прогнозується +28…+34 градуси.

Погода в Україні 21 липня/ meteoprog

На півдні, сході й подекуди у центральних областях з 22 липня очікується сильна спека, температура повітря місцями досягатиме +35…+37 градусів.

Прохолодніше буде у західних областях. Там також підійматиметься температура повітря, але вона триматиметься на рівні +24…+30 градусів.

"Тобто бачимо, що температурний фон буде дещо вирівнюватися, починаючи з понеділка-вівторка", – сказала синоптикиня.

Погода в Україні 22 липня/ meteoprog

У четвер, 24 липня, у більшості областей опадів не очікується.

Ближче до п’ятниці, 25 липня, нашу країну накриють короткочасні дощі з грозами. Вони оминуть лише південний схід.

Температура повітря в ті дні переважно буде на рівні +35…+37 градусів на півдні та сході, на решті території нашої країни буде +28…+30 градусів.

Водночас синоптикиня попередила, що після суботи, 26 липня, температура повітря знизиться на кілька градусів.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, спека повертається, відома дата – лише в кількох областях буде прохолодно. Тільки в кількох областях залишиться прохолодна погода, а в більшості регіонів вже зовсім скоро знову різко підніметься температура повітря.

Також повідомлялося, що вдарить +12 і будуть дощі з грозами – стала відома дата сильного похолодання. Похолодання накриє багато областей України – стало відомо, коли точно це станеться.

Нагадаємо, в Україну вривається потужний шторм – синоптики назвали дату повернення спеки. У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

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Про джерело: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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