"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

У більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів погода.

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Синоптик назвала точну дату потепління в Україні / Фото: facebook.com/tala.didenko

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Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Над Україною розмістився антициклон, його центр прямо над нами. Тож у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів погода. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, лише в неділю, 23 лютого, у східній частині України пройде сніг - вплив циклону зі сходу.

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"Морози ще триватимуть. У нічні години очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше, від 1 морозу до 5 градусів тепла", - написала вона.

За її даними, у Києві 22 і 23 лютого опадів не очікується: "Вночі -12-14 градусів, у денні години -2-4 градуси".

"Послаблення морозів і поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25 лютого. Весна нам уже підморгує", - додала вона.

Антициклон над Україною / Фото: facebook.com/tala.didenko

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 22 лютого, температура вночі опуститься до -12°...-14°, а вдень буде -6°...-4°.

Погода 22 лютого / Фото: meteo.gov.ua

У неділю, 23 лютого, температура вночі опуститься до -11°...-13°, а вдень буде -3°...-1°.

Погода 23 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що різке потепління накриє Україну - синоптик назвала дату. В Україну скоро прийде потепління - температура повітря підніметься.

Також раніше повідомлялося, що майже 20-градусний мороз атакує Україну - стало відомо, коли в регіони прийде потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -13 градусів.

Нагадаємо, двотижневий шторм добігає кінця - Україну скоро атакує нова магнітна буря. Нова магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

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