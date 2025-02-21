"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Прогноз погоди від Наталії Діденко
- Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Над Україною розмістився антициклон, його центр прямо над нами. Тож у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів погода. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, лише в неділю, 23 лютого, у східній частині України пройде сніг - вплив циклону зі сходу.
"Морози ще триватимуть. У нічні години очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше, від 1 морозу до 5 градусів тепла", - написала вона.
За її даними, у Києві 22 і 23 лютого опадів не очікується: "Вночі -12-14 градусів, у денні години -2-4 градуси".
"Послаблення морозів і поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25 лютого. Весна нам уже підморгує", - додала вона.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 22 лютого, температура вночі опуститься до -12°...-14°, а вдень буде -6°...-4°.
У неділю, 23 лютого, температура вночі опуститься до -11°...-13°, а вдень буде -3°...-1°.
Погода в Україні - останні новини
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