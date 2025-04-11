Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світла

Анна Ярославська
11 квітня 2025, 11:12
144
Низку регіонів України накрив сніг і сильний вітер.
Україну засипало снігом у квітні
Україну засипало снігом у квітні / Колаж: Главред, фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko

Коротко:

  • У Миколаєві заборонили рух вантажівок трасами
  • В Одеській області через снігову бурю утворилися затори
  • На Заході України сніголавинна небезпека

Низку регіонів України посеред квітня завалило снігом. Зокрема, на території Миколаївської та Херсонської областей спостерігається різке погіршення погоди - там випав сильний сніг, зафіксовано вітер і замети на дорогах.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях попередили про ризик сходження лавин. У Херсоні - ожеледиця, на Полтавщині люди залишилися без світла.

відео дня

Якщо вам цікаво, якою буде погода в Україні 20 квітня, читайте матеріал: Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень.

Ситуація на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що станом на 10:00 на території регіону спостерігається різке погіршення погодних умов у вигляді сильного снігу. Вітер 15-20 м/с, температура повітря від - 1 до -4 °С.

На автомобільних дорогах загального користування проїзд ускладнено. З метою ліквідації ожеледиці використано 147 тонн піщано-сольової суміші та 450 літрів дизельного палива.

"Без світла залишилося 16 тисяч абонентів. Бригади енергетиків працюють над відновленням", - написав Кім.

Миколаївська область - ситуація на дорогах
Миколаївська область - ситуація на дорогах / Фото: t.me/mykolaivskaODA

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України заявили про обмеження руху в Миколаївській області.

Зокрема, для ліквідації наслідків, спричинених негодою, та недопущення виникнення аварійних ситуацій, запроваджено тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів з 08:50 на таких ділянках автомобільних доріг:

  • М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 55+510 - км 176+485 (від кордону з Одеською областю до кордону з Херсонською областю);
  • Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 179+000 - км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаєва);
  • Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 153+527 - км 239+664 (від кордону з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
  • Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 - км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).

Про відновлення руху повідомлять додатково.

На дорогах загального користування державного значення задіяно 355 одиниць техніки та 450 робітників.

Водіїв закликали бути уважними та обережними під час поїздок і поступатися дорогою снігоприбиральній техніці.

Одеська область

Рух ускладнено і в Одеській області. Область накрила снігова буря, внаслідок чого спостерігаються масові затори.

На деяких трасах транспорт зупинився повністю.

Полтавщина

У Полтавській області через сніг і сильний вітер без електрики залишилися 12 населених пунктів Миргородської та Лохвицької громад - це понад 1500 споживачів.

"Аварійне відключення електроенергії сталося через сніг та вітер у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилося 1505 побутових і 155 юридичних абонентів", - написав у Telegram голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Херсонщина

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через погіршення погодних умов на дорогах Херсонщини - ожеледиця.

Водіїв закликали без нагальної потреби не виїжджати на дороги, а пішоходів - бути обережними та за можливості залишатися вдома.

"Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі", - зазначив він.

Херсон накрила негода
Херсон накрила негода / Фото: Херсонська МВА

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що комунальники працюють над оперативною ліквідацією наслідків негоди. КП Міське дорожнє управління задіяло 9 одиниць техніки та півтора десятка людей. КП Парки Херсона вивело на боротьбу з негодою 31 одиницю спецтехніки та близько півтори сотні працівників.

"У Херсоні аномальна для квітня погода. Повернулася зима - на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, ускладнено рух транспорту, поламані дерева", - зазначив Мрочко.

  • Миколаївська область
    Миколаївська область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Миколаївська область
    Миколаївська область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Миколаївська область
    Миколаївська область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Негода у Херсоні
    Негода у Херсоні t.me/roman_mrochko
  • Негода у Херсоні
    Негода у Херсоні t.me/roman_mrochko
  • Негода у Херсоні
    Негода у Херсоні t.me/roman_mrochko
  • Негода у Херсоні
    Негода у Херсоні t.me/roman_mrochko
  • Негода у Херсоні
    Негода у Херсоні t.me/roman_mrochko
  • Південь України завалило снігом
    Південь України завалило снігом Фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko,
  • Південь України завалило снігом
    Південь України завалило снігом Фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko,

Синоптики оголосили сніголавинну небезпеку

В Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку.

"11 квітня в районі високогір'я східної частини Закарпатської області та районі Чорногірського масиву (Івано-Франківська область) спостерігаються складні погодні умови: сильна хуртовина, замети снігу, замети і погіршення видимості внаслідок низької хмарності та хуртовини, продовжиться сніг", - ідеться в повідомленні.

За даними снігозйомки 10:04 з постів Драгобрат і Пожежевська, висота снігу становила 0,3-0,5 м.

Синоптики додали, що 11 і 12 квітня у зв'язку з хуртовинами та снігопадами на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень небезпеки).

Туристів закликали не виходити в гори і на гірські маршрути до поліпшення погодних умов.

У двох областях оголошено сніголавинну небезпеку
У двох областях оголошено сніголавинну небезпеку / facebook.com/UkrHMC

Погода на сьогодні - де вируватиме негода

На п'ятницю, 11 квітня, у багатьох областях України оголосили підвищений рівень небезпеки через негоду.

"11 квітня у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу", - прогнозують синоптики Українського гідрометцентру.

У цих областях очікується утворення снігового покриву висотою до 5-16 см, на дорогах буде ожеледиця.

Також у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

У зазначених областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну - стало відомо, в яких областях вдарить зимова погода.

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні незабаром знову візьме курс на весну, але перед цим атмосферні фронти разом із холодним повітрям ще принесуть у більшість областей сніг, сильний вітер і короткочасні хуртовини.

Раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що погода в Україні у квітні 2025 року буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря очікується в межах +10...+13. Це на півтора-два градуси вище за норму.

Зазначимо, у квітні 2025 року Сонце викличе кілька магнітних бур, вплив яких відчуватиметься на Землі. Бурі матимуть різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця.

Вам також може бути цікаво:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди новини України Погода в Україні
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

12:05Світ
Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світла

Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світла

11:12Синоптик
Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

11:00Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

Останні новини

12:05

РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

11:57

Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

11:56

Окупанти атакували житловий будинок на Житомирщині: подробиці

11:46

"Це була пожежа": Тіна Кароль прийшла на шоу в сукні без "верху"

11:34

Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:30

Американська кіноакадемія почне вручати "Оскар" у новій номінації

11:12

Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світлаФото

11:11

Курс долара на Великдень: прогноз змін на міжбанку та в обмінниках

11:07

Ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині: військовий назвав терміни

Реклама
11:07

Чи є російські військові на території Сумщини: що кажуть у місцевій владі

11:00

Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

10:36

Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть

10:35

Китайський гороскоп на завтра 12 квітня: Зміям - зрив, Собакам - злість

10:34

Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

10:28

Речі стануть білосніжними: один простий засіб допоможе відбілити одяг від жовтизниВідео

10:16

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

10:02

"Дуже багато грошей": розкрилася правда про діяльність Потапа

09:59

Наступ вже почався: РФ хоче оточити великий обласний центр

09:49

У Держдепі США назвали головну тему переговорів із Росією

09:48

Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогахФото

Реклама
09:19

Що з'їсти на ніч для спокійного сну: ці продукти працюють краще за снодійне

09:15

Затія Трампа виходить з-під контролю: у світі вибухне нова війнаПогляд

09:13

Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

09:01

Як зробити золотисті яйця на Великдень: 2 найпростіші способи за 15 хвилинВідео

08:57

"Цвіль російського світу": Крістіну Орбакайте засудили в Литві

08:55

Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

08:43

Ситуація катастрофічна: росіяни "застрягли" на островах у дельті Дніпра

08:10

Яка головна мета потрясінь, які влаштовує Трамп?Погляд

07:38

РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

07:10

Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

07:02

Британія може відправити своїх військових в Україну на п'ять років - The Telegraph

06:49

Рожева повня-2025: чотири знаки зодіаку стануть справжніми щасливчиками

06:10

Зміна влади в Україні стає примарною?Погляд

05:50

Найскладніша головоломка: знайдіть голку в копиці сіна за 5 секунд

05:32

Як приготувати надзвичайно легке і повітряне тісто на панетоне - рецепт

05:02

Навіщо дачники масово скуповують використане моторне мастило та який є нюансВідео

04:45

Прикмети та заборони 11 квітня: як зцілити недуги та вберегти себе від конфліктів

04:35

"Піти за хлібом" чи "по хліб": вчителька пояснила, як правильно казати українськоюВідео

03:30

Кабачки будете роздавати сусідам: чим посипати грядку для рекордного врожаю

03:21

Місячний календар на 11 квітня: що не можна робити, щоб не втратити сили

Реклама
02:30

Загроза відходу угруповання ЗСУ: РФ націлилася на ключове місто на сході

02:28

РФ піде влітку в наступ: лейтенант ЗСУ назвав напрямки, які під загрозою

02:18

Кричала, билася і дряпалася: "Юмі з Васабі" заарештована після нападу на жінку

02:13

Як зробити спрей від кліщів в домашніх умовах: ШІ назвав унікальний рецепт

01:47

Чупакабра повертається: до жінки кожної ночі навідується чудернацька істота

01:30

Бен Аффлек зацікавився Анджеліною Джолі: "Вважає неймовірно привабливою"

00:58

Тримали візит у таємниці до останнього: принц Гаррі підтримав бійців у Львові

00:20

Після скандальних заяв: посол США в Україні Брінк залишає свою посадуФото

00:06

6 країн готові відправити в Україну миротворців: чия участь малоймовірна

00:01

Маленький Андрійко на руках у мами: Данилко категорично висловився про "вірусне" фото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти