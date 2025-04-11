Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світла

Низку регіонів України накрив сніг і сильний вітер.

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Україну засипало снігом у квітні / Колаж: Главред, фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko

Коротко:

У Миколаєві заборонили рух вантажівок трасами

В Одеській області через снігову бурю утворилися затори

На Заході України сніголавинна небезпека

Низку регіонів України посеред квітня завалило снігом. Зокрема, на території Миколаївської та Херсонської областей спостерігається різке погіршення погоди - там випав сильний сніг, зафіксовано вітер і замети на дорогах.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях попередили про ризик сходження лавин. У Херсоні - ожеледиця, на Полтавщині люди залишилися без світла.

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Ситуація на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що станом на 10:00 на території регіону спостерігається різке погіршення погодних умов у вигляді сильного снігу. Вітер 15-20 м/с, температура повітря від - 1 до -4 °С.

На автомобільних дорогах загального користування проїзд ускладнено. З метою ліквідації ожеледиці використано 147 тонн піщано-сольової суміші та 450 літрів дизельного палива.

"Без світла залишилося 16 тисяч абонентів. Бригади енергетиків працюють над відновленням", - написав Кім.

Миколаївська область - ситуація на дорогах / Фото: t.me/mykolaivskaODA

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України заявили про обмеження руху в Миколаївській області.

Зокрема, для ліквідації наслідків, спричинених негодою, та недопущення виникнення аварійних ситуацій, запроваджено тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів з 08:50 на таких ділянках автомобільних доріг:

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 55+510 - км 176+485 (від кордону з Одеською областю до кордону з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 179+000 - км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаєва);

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 153+527 - км 239+664 (від кордону з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 - км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).

Про відновлення руху повідомлять додатково.

На дорогах загального користування державного значення задіяно 355 одиниць техніки та 450 робітників.

Водіїв закликали бути уважними та обережними під час поїздок і поступатися дорогою снігоприбиральній техніці.

Одеська область

Рух ускладнено і в Одеській області. Область накрила снігова буря, внаслідок чого спостерігаються масові затори.

На деяких трасах транспорт зупинився повністю.

Полтавщина

У Полтавській області через сніг і сильний вітер без електрики залишилися 12 населених пунктів Миргородської та Лохвицької громад - це понад 1500 споживачів.

"Аварійне відключення електроенергії сталося через сніг та вітер у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилося 1505 побутових і 155 юридичних абонентів", - написав у Telegram голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Херсонщина

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через погіршення погодних умов на дорогах Херсонщини - ожеледиця.

Водіїв закликали без нагальної потреби не виїжджати на дороги, а пішоходів - бути обережними та за можливості залишатися вдома.

"Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі", - зазначив він.

Херсон накрила негода / Фото: Херсонська МВА

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що комунальники працюють над оперативною ліквідацією наслідків негоди. КП Міське дорожнє управління задіяло 9 одиниць техніки та півтора десятка людей. КП Парки Херсона вивело на боротьбу з негодою 31 одиницю спецтехніки та близько півтори сотні працівників.

"У Херсоні аномальна для квітня погода. Повернулася зима - на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, ускладнено рух транспорту, поламані дерева", - зазначив Мрочко.

Синоптики оголосили сніголавинну небезпеку

В Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку.

"11 квітня в районі високогір'я східної частини Закарпатської області та районі Чорногірського масиву (Івано-Франківська область) спостерігаються складні погодні умови: сильна хуртовина, замети снігу, замети і погіршення видимості внаслідок низької хмарності та хуртовини, продовжиться сніг", - ідеться в повідомленні.

За даними снігозйомки 10:04 з постів Драгобрат і Пожежевська, висота снігу становила 0,3-0,5 м.

Синоптики додали, що 11 і 12 квітня у зв'язку з хуртовинами та снігопадами на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень небезпеки).

Туристів закликали не виходити в гори і на гірські маршрути до поліпшення погодних умов.

У двох областях оголошено сніголавинну небезпеку / facebook.com/UkrHMC

Погода на сьогодні - де вируватиме негода

На п'ятницю, 11 квітня, у багатьох областях України оголосили підвищений рівень небезпеки через негоду.

"11 квітня у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу", - прогнозують синоптики Українського гідрометцентру.

У цих областях очікується утворення снігового покриву висотою до 5-16 см, на дорогах буде ожеледиця.

Також у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

У зазначених областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну - стало відомо, в яких областях вдарить зимова погода.

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні незабаром знову візьме курс на весну, але перед цим атмосферні фронти разом із холодним повітрям ще принесуть у більшість областей сніг, сильний вітер і короткочасні хуртовини.

Раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що погода в Україні у квітні 2025 року буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря очікується в межах +10...+13. Це на півтора-два градуси вище за норму.

Зазначимо, у квітні 2025 року Сонце викличе кілька магнітних бур, вплив яких відчуватиметься на Землі. Бурі матимуть різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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