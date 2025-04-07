Що посіяти у квітні на розсаду: список овочів і квітів

Ви дізнаєтеся:
- Що можна сіяти і садити у квітні
- Які квіти садити на розсаду у квітні
Квітень - дуже зайнятий місяць для дачників, коли час сіяти розсаду овочів і квітів. В Україні більшість культур вирощують саме через розсаду зі штучним підсвічуванням, оскільки наш світловий день навесні занадто короткий. "Главред" розповість, що посадити у квітні на розсаду, і як правильно це робити.
Авторка Youtube-каналу "Місячна країна" також розповіла, що і коли сіяти і садити у квітні.
Що можна сіяти і садити у квітні
Капуста
Головка червонокачанного сорту капусти починає рости з кінця березня і практично весь квітень. Вегетативний період у неї близько 110 днів. Тому вже наприкінці літа-початку осені можна буде збирати врожай.
Зазначимо, що ця капуста не боїться холоду і відмінно росте в екстремальних умовах.
У квітні також потрібно висівати пекінську капусту. Однак пам'ятайте: вона хоч і дозріває швидко, але взагалі не переносить літню спеку.
Коренеплоди
Квітень-початок травня також хороший період для посіву моркви. Однак важливо дотримуватися температурного режиму для проростання і для росту, який становить плюс-мінус 15 градусів.
Також наприкінці квітня традиційно висаджують у відкритий ґрунт редиску, дайкон, салат і всіляку зелень. Якщо необхідно, то можна висадити ці культури під плівку або в теплицю.
Бахчові культури
Гарбуз на розсаду теж можна сіяти на початку квітня. А ось під кінець місяця, або навіть на початку травня, слід сіяти на розсаду кабачки і патисони.
Хоча, до речі, багато городників вважають за краще всі ці культури висаджувати відразу у відкритий ґрунт, попередньо замочивши насіння.
Огірки
Розсадний період огірків, залежно від обсягу, становить 3-4 тижні.
Найприйнятнішими для квітня фахівці називають такі гібриди і сорти як герман і абсолют, а також зозуля.
Які квіти садити на розсаду у квітні
З квітів у квітні можна посадити:
- однорічну айстру;
- однорічну жоржину;
- чорнобривці;
- іпомею (кручені паничі);
- петунію;
- дельфініум;
- маргаритки;
- дзвіночок.
Будьте уважні й акуратні, висаджуючи насіння на розсаду, і намагайтеся добре доглядати за нею - від цього залежить майбутній урожай.
Дивіться відео про те, що і коли сіяти і садити у квітні
Вас може зацікавити:
- Які овочі садити у квітні у відкритий ґрунт: урожай попре як на дріжджах
- Вбивають цвіль і грибок: топ-3 найкращих зелених помічників
- Як зміцнити розсаду помідорів - ефективні методи для зростання
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред