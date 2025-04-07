Що посіяти у квітні на розсаду: список овочів і квітів

"Главред" розповість, які овочі та квіти потрібно висівати на розсаду у квітні.

https://glavred.net/sad-ogorod/chto-poseyat-v-aprele-na-rassadu-spisok-ovoshchey-i-cvetov-10653713.html Посилання скопійоване

Що посіяти у квітні на розсаду / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Місячна країна"

Ви дізнаєтеся:

Що можна сіяти і садити у квітні

Які квіти садити на розсаду у квітні

Квітень - дуже зайнятий місяць для дачників, коли час сіяти розсаду овочів і квітів. В Україні більшість культур вирощують саме через розсаду зі штучним підсвічуванням, оскільки наш світловий день навесні занадто короткий. "Главред" розповість, що посадити у квітні на розсаду, і як правильно це робити.

Авторка Youtube-каналу "Місячна країна" також розповіла, що і коли сіяти і садити у квітні.

Що можна сіяти і садити у квітні

Капуста

Головка червонокачанного сорту капусти починає рости з кінця березня і практично весь квітень. Вегетативний період у неї близько 110 днів. Тому вже наприкінці літа-початку осені можна буде збирати врожай.

Зазначимо, що ця капуста не боїться холоду і відмінно росте в екстремальних умовах.

У квітні також потрібно висівати пекінську капусту. Однак пам'ятайте: вона хоч і дозріває швидко, але взагалі не переносить літню спеку.

Коренеплоди

Квітень-початок травня також хороший період для посіву моркви. Однак важливо дотримуватися температурного режиму для проростання і для росту, який становить плюс-мінус 15 градусів.

Також наприкінці квітня традиційно висаджують у відкритий ґрунт редиску, дайкон, салат і всіляку зелень. Якщо необхідно, то можна висадити ці культури під плівку або в теплицю.

Бахчові культури

Гарбуз на розсаду теж можна сіяти на початку квітня. А ось під кінець місяця, або навіть на початку травня, слід сіяти на розсаду кабачки і патисони.

Хоча, до речі, багато городників вважають за краще всі ці культури висаджувати відразу у відкритий ґрунт, попередньо замочивши насіння.

Огірки

Розсадний період огірків, залежно від обсягу, становить 3-4 тижні.

Найприйнятнішими для квітня фахівці називають такі гібриди і сорти як герман і абсолют, а також зозуля.

Які квіти садити на розсаду у квітні

З квітів у квітні можна посадити:

однорічну айстру;

однорічну жоржину;

чорнобривці;

іпомею (кручені паничі);

петунію;

дельфініум;

маргаритки;

дзвіночок.

Будьте уважні й акуратні, висаджуючи насіння на розсаду, і намагайтеся добре доглядати за нею - від цього залежить майбутній урожай.

Дивіться відео про те, що і коли сіяти і садити у квітні

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред