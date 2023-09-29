Туман і дощ: де погода буде найгіршою в останній день вересня

Погода в Україні 30 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 30 вересня
В Україні 30 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на території західних областей місцями буде короткочасний дощ. Туман буде вночі та вранці на території Прикарпаття, Рівненської та Сумської областей.
"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні 12-17°; вдень в Україні 22-27°, на високогір'ї Карпат 15-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить майже +30
За даними meteoprog, 30 вересня у багатьох областях буде тепло та сухо. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 16-29 градусів тепла.
Найхолодніше буде на території Львівській області. Там температура повітря підвищиться до 12-24 градуса тепла.
Погода 30 вересня в Києві
У Києві 30 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 6-11°, вдень 22-27°; у Києві вночі 9-11°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.
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