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Туман і дощ: де погода буде найгіршою в останній день вересня

Ангеліна Підвисоцька
29 вересня 2023, 19:31 оновлено 29 вересня, 19:31
У деяких областях температура повітря підвищиться майже до 30 градусів тепла.
осень, погода
Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 30 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 30 вересня

В Україні 30 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на території західних областей місцями буде короткочасний дощ. Туман буде вночі та вранці на території Прикарпаття, Рівненської та Сумської областей.

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні 12-17°; вдень в Україні 22-27°, на високогір'ї Карпат 15-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні вдарить майже +30

За даними meteoprog, 30 вересня у багатьох областях буде тепло та сухо. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 16-29 градусів тепла.

Найхолодніше буде на території Львівській області. Там температура повітря підвищиться до 12-24 градуса тепла.

Погода 30 вересня в Києві

У Києві 30 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 22-27°; у Києві вночі 9-11°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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