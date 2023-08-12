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Погода різко зміниться: в Україну вривається спека

Ангеліна Підвисоцька
12 серпня 2023, 20:06 оновлено 12 серпня, 20:20
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Найхолодніше 13 серпня буде на території Сумської області. Там температура повітря буде 22 градуса тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні 13 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 13 серпня раптово зміниться. Температура повітря стане теплішою навіть на території західних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 13 серпня

В Україні 13 серпня буде хмарна погода. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Однак невеликі дощі можуть бути лише в Чернігівській та Сумській областях.

Вітер буде не сильним. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

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"Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 22-27, у східних та південних частинах та на Закарпатті до 30°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

Погода різко зміниться: в Україну вривається спека
Прогноз погоди в Україні 13 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до +31

За даними meteoprog, 13 серпня температура в Україні підвищиться до 31 градуса тепла. Найспекотніше буде на території Львівської, Херсонської та Миколаївської областей.

Найхолодніше буде в Сумській області. Там температура повітря буде максимум 22 градуса тепла.

Погода різко зміниться: в Україну вривається спека
Прогноз погоди в Україні 13 серпня / фото: meteoprog

Погода 13 серпня в Києві

У Києві 13 серпня синоптики опадів не прогнозують. У цей день буде хмарна погода. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень близько 25°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода різко зміниться: в Україну вривається спека
Прогноз погоди в Україні 13 серпня / фото: ventusky

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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