Спека повертається, відома дата: лише в кількох областях буде прохолодно

Тільки в кількох областях залишиться прохолодна погода, а в більшості регіонів вже зовсім скоро знову різко підніметься температура повітря.

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Погода в Україні - знову повернеться спека/ фото: Facebook Діденко

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 19-20 липня

У яких областях будуть дощі з грозами

Коли в Україні знову почнеться спека і які області вона омине

Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 липня, принесе дощі в низку областей. Так, 19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі. Найближчої ночі також дощі можливі у центрі та в східній частині нашої держави.

При цьому на півдні України очікується суха погода без опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Температура повітря у західних областях становитиме помірні +20…+24 градуси, на півночі +24…+26 градусів, у центральній частині +25…+28 градусів (лише на Вінниччині +20…+22 градуси), у східних областях на Харківщині +26…+27, на Луганщині та Донеччині +32…+35 градусів, у південній частині +27…+30, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31…+34 градуси.

20-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних і північних областях, ввечері у неділю ймовірний дощ в Луганській області.

Решта території України в неділю потрапляє знову в суху погоду, зазначила синоптикиня.

Також вона додала, що температура повітря 20 липня якось особливо не зміниться, порівняно із суботою.

Погода в Україні 19 липня/ meteoprog

Погода в Україні 20 липня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві 19 та 20-го липня є ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами.

Температура повітря у столиці в денні години впродовж вихідних ще порадує комфортом, очікується +20…+23 градуси.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли Україну знову накриє спека

З неділі, 20 липня, стовпчики термометрів почнуть підніматися. У понеділок, 21 липня, у більшості областей України буде стрибок до спеки, окрім західних областей, де у вівторок навпаки буде прохолодно.

"Південна частина України й надалі належатиме впливу високих градусів, а ось послаблення спеки на півдні України, за попередніми прогнозами, ймовірне через тиждень, 26-го липня", – зазначила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, спека знову накриє Україну – оголошена дата підвищення температури. Скоро температура повітря знову підійметься – синоптикиня Наталія Діденко назвала дату.

Також раніше повідомлялося, що сильна негода насувається на Україну – стало відомо, де 17 липня чекати грози, град і +12°C. Найпрохолодніше буде на заході країни.

В Україні буде справжній Армагеддон – град, шквали та сильні зливи заливатимуть Україну. У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження – І та ІІ рівні небезпечності.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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