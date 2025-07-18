Спека повертається, відома дата: лише в кількох областях буде прохолодно

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 19-20 липня
- У яких областях будуть дощі з грозами
- Коли в Україні знову почнеться спека і які області вона омине
Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 липня, принесе дощі в низку областей. Так, 19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі. Найближчої ночі також дощі можливі у центрі та в східній частині нашої держави.
При цьому на півдні України очікується суха погода без опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Температура повітря у західних областях становитиме помірні +20…+24 градуси, на півночі +24…+26 градусів, у центральній частині +25…+28 градусів (лише на Вінниччині +20…+22 градуси), у східних областях на Харківщині +26…+27, на Луганщині та Донеччині +32…+35 градусів, у південній частині +27…+30, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31…+34 градуси.
20-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних і північних областях, ввечері у неділю ймовірний дощ в Луганській області.
Решта території України в неділю потрапляє знову в суху погоду, зазначила синоптикиня.
Також вона додала, що температура повітря 20 липня якось особливо не зміниться, порівняно із суботою.
Погода в Києві у вихідні
У Києві 19 та 20-го липня є ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами.
Температура повітря у столиці в денні години впродовж вихідних ще порадує комфортом, очікується +20…+23 градуси.
Коли Україну знову накриє спека
З неділі, 20 липня, стовпчики термометрів почнуть підніматися. У понеділок, 21 липня, у більшості областей України буде стрибок до спеки, окрім західних областей, де у вівторок навпаки буде прохолодно.
"Південна частина України й надалі належатиме впливу високих градусів, а ось послаблення спеки на півдні України, за попередніми прогнозами, ймовірне через тиждень, 26-го липня", – зазначила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, спека знову накриє Україну – оголошена дата підвищення температури. Скоро температура повітря знову підійметься – синоптикиня Наталія Діденко назвала дату.
Також раніше повідомлялося, що сильна негода насувається на Україну – стало відомо, де 17 липня чекати грози, град і +12°C. Найпрохолодніше буде на заході країни.
В Україні буде справжній Армагеддон – град, шквали та сильні зливи заливатимуть Україну. У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження – І та ІІ рівні небезпечності.
Вас також може зацікавити:
- Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд
- Чим відрізняються 2 дівчини: найкраща загадка для перевірки уважності за 19 секунд
- "Так само, як і їсти": священник відповів, чи можна сповідатися онлайн
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред