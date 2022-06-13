Грози, шквали і град: в Україні оголосили штормове попередження

Значне погіршення погоди очікується в західних, а також південно-східних областях.
В Україні синоптики прогнозують значне погіршення погоди. Вже завтра, 14 червня, в деяких частинах країни очікуються грози, град і сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У багатьох областях синоптики оголосили І рівень небезпеки - жовтий.
У західних областях прогнозують грози. У східних та південно-східних областях вдень очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.
У цей день температура повітря на заході буде триматися в межах 19-23 градусів тепла, на півночі і в центральній частині країни - 24-27 градусів тепла, а на сході і півдні - 29-31 градус тепла.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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