Грози, шквали і град: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні очікуються грози, град та шквали / flickr.com/robert-hell

В Україні синоптики прогнозують значне погіршення погоди. Вже завтра, 14 червня, в деяких частинах країни очікуються грози, град і сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях синоптики оголосили І рівень небезпеки - жовтий.

У західних областях прогнозують грози. У східних та південно-східних областях вдень очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

У цей день температура повітря на заході буде триматися в межах 19-23 градусів тепла, на півночі і в центральній частині країни - 24-27 градусів тепла, а на сході і півдні - 29-31 градус тепла.

В Україні очікуються грози / Укргідрометцентр

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Інші новини: