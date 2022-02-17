"Бережіть себе і майно": українців попередили про зміну погоди в п'ятницю та на вихідних

Синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні.
У п'ятницю, 18 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов. Буде вітряною, очікуються дощі та місцями мокрий сніг.
Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, завтра в Україні буде штормовий вітер, дощитиме, а часом можливий мокрий сніг,
"Пориви Північного західного вітру сягатимуть штормових, 15-22 метри в секунду. Тому будьте обережними, бережіть себе і своє майно...",- попередила вона.
За прогнозом Наталії Діденко, температура повітря 18 лютого особливо не зміниться, очікується + 2...+ 7 градусів.
"У Києві в п'ятницю - місцями невеликий дощ, можливо з мокрим снігом, вітряна погода з північно-західними поривами до 15-18 метрів в секунду, обережно!",- повідомила синоптик.
Температура повітря вночі в столиці складе близько 2 градусів тепла, вдень близько +5 градусів.
читайте такожПогода в Україні: яким буде кінець лютого"На вихідних в Україні втримається волога вітряна погода з невеликими коливаннями температури повітря. Тепле повітря буде домінувати, тому найближчими днями залежність від газового опалення буде зменшуватися", - підсумувала Діденко.
Раніше повідомлялося, що два останні тижні зими в Україні будуть дощовими і холодними, а ось сам кінець сезону ознаменується практично весняна погода.
Також синоптики вже дали прогноз на весну 2022 року. Як повідомив синоптик Володимир Деркач, Березень почнеться з морозів, Квітень порадує теплом, а в травні пройдуть дощі.
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