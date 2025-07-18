Старіє у зворотньому напрямку: що зробив зі своїм обличчям 61-річний Бред Пітт

Фахівці в галузі пластичної хірургії розповіли, у чому секрет омолодження Пітта.

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Бред Пітт зараз - чому змінилося обличчя актора / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Бред Пітт помітно помолодшав за останній час

Хірурги прокоментували, якими маніпуляціями зірка міг цього досягти

Бреду Пітту 61 рік, але він і сьогодні вважається одним із головних красенів Голлівуду. Характерна зовнішність і неабиякий талант дають йому змогу залишатися затребуваним у кіноіндустрії.

Однак шанувальники не могли не помітити, як посвіжішало обличчя Пітта останнім часом. Актора стали підозрювати в пластичних операціях. Сам Бред свої метаморфози не коментує, проте кілька іменитих пластичних хірургів висловили думку про те, чому могла змінитися його зовнішність.

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Доктор Баррі Вайнтрауб повідомив Daily Mail, що, на його думку, Бред Пітт пройшов процедуру ліпофілінгу - жир із живота або стегон акторові могли ввести в ділянку щік і щелепи для додання обличчю більшої округлості, що, з огляду на його вік, має омолоджувальний ефект. Майкл Бассірі-Теграні, хірург із Нью-Йорка, також дотримується думки про ліпофілінг: це "м'яка" процедура, що має успіх у Голлівуді серед тих зірок, які не хочуть втрачати впізнаваність рис обличчя.

Ознак підтяжки обличчя і блефаропластики у Бреда Пітта хірурги не спостерігають. Вони зазначають, що в його випадку це правильне рішення - освіжити зовнішній вигляд щадною процедурою, зберігши при цьому міміку.

Також фахівці зазначають, що м'який ефект омолодження може бути пов'язаний із набором актором ваги.

Бред Пітт у 2020 році / ua.depositphotos.com

Бред Пітт у 2025 році (кадр із к/ф F1) / imdb.com

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Про персону: Бред Пітт Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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