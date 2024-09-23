Відома українська актриса вступила на службу до ЗСУ

Бурковська вважає, що час брати на себе більшу відповідальність

https://glavred.net/stars/izvestnaya-ukrainskaya-aktrisa-vstupila-na-sluzhbu-v-vsu-10599293.html Посилання скопійоване

Українська актриса вирішила стати на захист України / Колаж Главред, фото Instagram/ritaburkovska

Українська акторка Рита Бурковська повідомила, що піде захищати Україну і вступила до лав ЗСУ.

Про це артистка написала у своєму Instagram.

Вона зазначила, що з початку вторгнення терористичної Росії в Україну, вона працювала в ЗМІ. Однак молода жінка вважає, що пора брати на себе більшу відповідальність.

відео дня

"Присягу склала. Отже, я приєдналася до ЗСУ. Напевно ви знаєте, що я актриса. Останні 2.5 роки я працювала з медіа. Ми зробили безліч корисних речей і важливих історій. Я багато чому навчилася у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть. Але настав час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю", - написала вона.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США і в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету в європейських справах у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою протягом ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід погодить нові кроки з підтримки України.

За словами актриси, вона не знає поки що, що приїде це рішення. "Але точно знаю, що в цей історичний час це єдине правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед найкращих", - каже вона.

За словами молодої актриси, їй теж дуже хочеться зніматися в кіно, тусуватися, займатися своїми справами, "але зараз це не дуже актуально". "Я впевнена, що ще буде кіно в моєму житті і люди, які мені близькі за цінностями та історії яких мене торкнуться й інших теж. Хочеться бути з тими, хто не шкодує себе і здатний бути в реальності і з нею працювати", - додала вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше заслужена артистка України Світлана Білоножко розповіла, що її сім'я дуже дружна і вона в хороших стосунках із невісткою Мариною, а також особливо прив'язана до 16-річної онуки Світлани.

А також alyona alyona зараз не може виступати на концертах через погіршення стану здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред