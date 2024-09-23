УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Відома українська актриса вступила на службу до ЗСУ

Олена Кюпелі
23 вересня 2024, 00:14
108
Бурковська вважає, що час брати на себе більшу відповідальність
Українська актриса вирішила стати на захист України
Українська актриса вирішила стати на захист України / Колаж Главред, фото Instagram/ritaburkovska

Українська акторка Рита Бурковська повідомила, що піде захищати Україну і вступила до лав ЗСУ.

Про це артистка написала у своєму Instagram.

Вона зазначила, що з початку вторгнення терористичної Росії в Україну, вона працювала в ЗМІ. Однак молода жінка вважає, що пора брати на себе більшу відповідальність.

відео дня

"Присягу склала. Отже, я приєдналася до ЗСУ. Напевно ви знаєте, що я актриса. Останні 2.5 роки я працювала з медіа. Ми зробили безліч корисних речей і важливих історій. Я багато чому навчилася у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть. Але настав час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю", - написала вона.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США і в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету в європейських справах у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою протягом ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід погодить нові кроки з підтримки України.

За словами актриси, вона не знає поки що, що приїде це рішення. "Але точно знаю, що в цей історичний час це єдине правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед найкращих", - каже вона.

За словами молодої актриси, їй теж дуже хочеться зніматися в кіно, тусуватися, займатися своїми справами, "але зараз це не дуже актуально". "Я впевнена, що ще буде кіно в моєму житті і люди, які мені близькі за цінностями та історії яких мене торкнуться й інших теж. Хочеться бути з тими, хто не шкодує себе і здатний бути в реальності і з нею працювати", - додала вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше заслужена артистка України Світлана Білоножко розповіла, що її сім'я дуже дружна і вона в хороших стосунках із невісткою Мариною, а також особливо прив'язана до 16-річної онуки Світлани.

А також alyona alyona зараз не може виступати на концертах через погіршення стану здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Зеленський прибув у США - перші подробиці

Зеленський прибув у США - перші подробиці

00:54 Політика
Росіяни потрапили в пастку: у ЗСУ анонсували хороші новини з Харківщини

Росіяни потрапили в пастку: у ЗСУ анонсували хороші новини з Харківщини

00:26 Україна
РФ намагається захистити "міст Путіна: на захопленій Тузлі помітили вежі-трансформери

РФ намагається захистити "міст Путіна: на захопленій Тузлі помітили вежі-трансформери

22:40 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину 51827

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину

Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду: що відомо 14672

Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду: що відомо

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я 12733

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами 11500

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

Останні новини

00:54

Зеленський прибув у США - перші подробиці

00:26

Росіяни потрапили в пастку: у ЗСУ анонсували хороші новини з Харківщини

00:14

Відома українська актриса вступила на службу до ЗСУ

22 вересня, неділя
22:40

РФ намагається захистити "міст Путіна: на захопленій Тузлі помітили вежі-трансформери

22:34

Є перші "прильоти": РФ атакувала Україну ракетами

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - КриволапВійськову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап
21:37

У США розкрили плани Путіна щодо Курщини та попередили про небезпечний сценарій

21:34

Вибори в США: хто донатить кандидатам?Погляд

20:36

Війська РФ намагаються оточити місто на Донбасі: у DeepState розкрили деталі

20:19

"Війна стане глибшою і важчою у 2025-2026 роках": невтішний прогноз Британії

Реклама
19:16

Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ

18:50

Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експертВідео

18:20

Лукашенку пригрозили наслідками через вояж Пушиліна в Білорусь

18:17

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

17:49

Цією ракетою лякав Медведєв. Що не так із "Сарматом", який вибухнув у РФЕксклюзив

17:34

Війна не закінчується: як довго РФ зможе йти в наступ

17:16

Кидають у бій "вагнерів" і зеків: РФ на важливому напрямку перейшла в оборону

17:06

3 суворі заборони, які не можна порушувати: суворі прикмети 23 вересня

16:16

Що не можна робити за столом у казахів: цікаві традиції найгостиннішого народу

16:15

Чого чекати, якщо Байден відмовиться від плану перемоги: Зеленський назвав сценарій

16:11

Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

Реклама
15:57

Підтримка щодо вступу в ЄС: у Польщі заговорили про "вимоги" для України

15:45

Загроза наступу на Дніпро: чи може РФ прорвати оборону - експерт

15:23

Росіяни знищують КАБами власну територію: в ЗСУ назвали мотиви окупантів

15:18

Два тижні на візит до ТЦК: хто першим отримає повістку через Укрпошту

14:55

Український ексфутболіст Тимощук потрапив у новий антиукраїнський скандал

14:43

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 вересня: Овнам - сюрприз, Тельцю - зустріч

14:30

Гороскоп на завтра 23 вересня: Козерогам - неймовірна удача, Ракам - велике навантаженя

14:10

Ядерна тріада Росії дала тріщину: Україна завдала потужних ударів по 2 напрямках

13:55

"Світло буде по 4-5 годин на добу": українців попереджають про відключення АЕС

13:52

Росія під час обстрілів вдарила по підстанціях і шахті у трьох областях: чи будуть відключення

13:47

"Спорт - поза політикою": Подкопаєва зробила гучну заяву

13:15

Досвідчені господині ніколи не викидають яєчну шкаралупу: для чого її зберігаютьВідео

12:59

ЗСУ могли атакувати військову базу в Торопці новою українською зброєюВідео

12:55

Експерт: Удари СБУ по стратегічних ракетних складах РФ змінюють хід війни

12:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: кому пощастить до кінця місяця

12:27

По машині російського командира та його заступника "прилетіло" дроном: подробиці

12:12

Рахунок на сотні: скільки авіабомб РФ випустила по Україні за тиждень - Зеленський

11:36

ISW: Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет

11:35

Церковне свято 23 вересня: що категорично заборонено робити у цей день

11:02

Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду: що відомо

Реклама
10:55

Знищення боєприпасів РФ: Плетенчук попередив про план росіян в Чорному та Азовському морях

10:43

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Овну - занепокоєння, Леву - сильне почуття

10:25

Ядерна ракета "Сармат" вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT

09:59

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я

09:58

РФ прорвалась біля восьми населених пунктів на Донеччині: у DeepState розкрили загрози

09:37

Викликало землетруси до 3,5 бала: що зберігалось на підірваному складі у Торопці

09:22

Лорак із м'ясистими стегнами засвітила зайвогоВідео

09:19

Понад 80 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що вдалось збити

08:53

ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

08:24

Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти