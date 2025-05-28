"Все глибше і глибше": Хаєк зробила гучну заяву про чоловіка після 16 років шлюбу

Сальма Хаєк зізналася, як насправді йдуть справи в їхніх стосунках.

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Сальма Хаєк зараз - акторка розповіла про стосунки з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Коротко:

Сальма Хаєк і Франсуа-Анрі Піно разом 19 років

Зірка розповіла, що так і не змінилося в їхній парі за цей час

Мексикано-американська акторка Сальма Хаєк почала зустрічатися з французьким бізнесменом і мільярдером Франсуа-Анрі Піно у квітні 2006 року. Стосунки розвивалися стрімко: вже в березні 2007 року пара оголосила про заручини і вагітність Сальми.

У вересні того ж року на світ з'явилася Валентина Палома Піно, а через 10 місяців її мама, так і не дочекавшись весілля, розірвала заручини з підприємцем. Втім, уже в лютому 2009 року Хаєк і Піно стали законними чоловіком і дружиною.

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Сьогодні ж, у день 63-річчя чоловіка, акторка зробила гучну заяву про їхні стосунки. У своєму блозі в Instagram вона показала фото з Франсуа-Анрі та Валентиною, і додала до нього вельми емоційний підпис.

"З Днем народження, кохання моє! Час минає, а я закохуюся в тебе все глибше і глибше. Ми тебе дуже-дуже-дуже сильно любимо", - написала Сальма Хаєк.

Сальма Хаєк зараз - акторка розповіла про стосунки з чоловіком / instagram.com/salmahayek

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Хто така Сальма Хаєк Сальма Хаєк - мексикано-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка. За свою акторську кар'єру Хаєк знялася в більш ніж 30 фільмах. Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію Оскар за найкращу жіночу роль, повідомляє Вікіпедія. Відомі роботи: "Від заходу до світанку", "Догма", "Фріда", "Бандитки", "Гуччі" та ін.

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