"Не їсть і не спить": дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я

Стан ментального здоров'я і погана фізична форма Джастіна змусили Гейлі впасти у відчай.

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Дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я / Колаж Главред, фото Instagram/ haileybieber

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Що відбувається з Бібером

Чи потребує артист допомоги

Дружина співака Джастіна Бібера, модель Гейлі Бібер закликала близьких молитися за здоров'я чоловіка. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail із посиланням на інсайдера.

За інформацією джерела, стан ментального здоров'я і погана фізична форма Джастіна, які останнім часом шокують фанатів артиста, змусили Гейлі впасти у відчай.

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"Гейлі попросила оточуючих молитися за Бібера, бо не може сама витягнути його з цього стану. Близькі не вірять, що навіть він сам може витягнути себе з цього. Тільки Бог і молитви можуть допомогти йому зараз", - заявило журналістам джерело з релігійного оточення сім'ї Болдвін.

Також інсайдер розкрив подробиці стану співака, який продовжує виходити в дивні прямі ефіри в соціальних мережах.

"Він на межі, впав у манію, не спить, майже не їсть, шле божевільні повідомлення посеред ночі. У його словах майже немає сенсу. Він просто не усвідомлює, як сильно потребує допомоги", - додав співрозмовник видання.

Зазначимо, торік Гейлі та Джастін відсвяткували шосту річницю весілля. Крім того, минулого літа у пари народився син Джек Блюз.

Джастін Бібер - останні новини

Раніше Главред писав, що Джастін Бібер сильно постраждав через скандал з P.Diddy. Чутки підігріло те, що співака бачили на публіці в похмурому настрої.

Влітку Джастін Бібер уперше став батьком. Співак поділився хвилюючою новиною в Instagram і розсекретив ім'я дитини.

Джастін Бібер став об'єктом гучних обговорень після того, як користувачі мережі помітили, що він відписався від своєї дружини Гейлі Бібер.

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