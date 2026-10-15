Ведучі 1+1 влаштували битву суконь: як вони виглядали

Коротко:
- Яку модель сукні обрали ведучі
- Як сукня сиділа на українських красунь
Українські телеведучі Наталія Островська та Людмила Барбір з'явилися в однакових вечірніх нарядах. Обидві віддали перевагу ефектній чорній сукні українського бренду Baby Face, проте кожна презентувала її по-своєму.
Як пише 1+1, головною деталлю образів стала сукня Rose dress, що поєднує благородний оксамит і напівпрозору органзу. Модель вирізняється довгим силуетом, відкритими плечима та пишними рукавами, які надають вбранню особливої виразності та елегантності.
Наталія Островська продемонструвала ефектний образ на тлі київського бізнес-центру. Ведуча зробила ставку на вишуканість і лаконічність, дозволивши самій сукні стати головним акцентом фотосесії.
Людмила Барбір обрала ту саму модель для церемонії вручення VI загальнонаціональної премії "Золоті руки", яка відбулася майже рік тому. Її вихід також продемонстрував, наскільки виразно може виглядати чорна вечірня сукня на урочистому заході.
Оксамитова фактура, відкрита лінія плечей та об’ємні рукави роблять цей наряд універсальним рішенням для вечірніх виходів. При цьому один і той самий фасон на різних жінках розкривається по-різному, набуваючи індивідуального настрою.
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Про особу: Наталія Островська
Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір’ю. Особу чоловіка та батька своєї дитини ведуча приховує.
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